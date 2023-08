Mickie Krause und Co: Das verspricht Bottrops Beachparty

An den Erfolg der Beachparty im letzten Jahr wollen die Veranstalter auch dieses Mal anknüpfen. Doch einige Dinge sind in diesem Jahr anders.

Bottrop. Im Stenkhoffbad steht Bottrops große Beachparty an. Das Line-Up kann auch dieses Mal überzeugen und auch die Karten sind schnell ausverkauft.

Es ist wieder soweit: Die Sommer-Beachparty im Stenkhoffbad steht kurz bevor. Wie jedes Jahr lockt die Beachparty auch in diesem Jahr wieder tausende Bottroper auf das Gelände des Freibads. Dieses Jahr findet die Party am Samstag, 19. August, statt. Das kürzlich veröffentlichte Line-Up der Musikveranstaltung verspricht dabei auch in diesem Jahr wieder einen Mix aus Schlagermusik und Mallorca-Hits.

Nicht nur Mickie Krause: Diese Mallorca-Stars sind mit dabei

„Wir sind dieses Jahr zum zweiten Mal als Veranstalter dabei“, sagt Holger Czeranski von CK Media & Events. So haben die Veranstalter für die diesjährige Auflage des beliebten Party-Abends auch einige Veränderungen vorgenommen. „Wir haben den Gastronomiebereich dieses mal zentrierter angeordnet und ihn etwas abseits der Bühne angelegt. So kann man sich auch mal kurz hinsetzen und hat etwas Ruhe“, erklärt er. Man wolle die Erfahrungen aus dem letzten Jahr dieses Mal miteinfließen lassen, um die Party noch besser zu machen, heißt es.

Mit Mickie Krause haben die Veranstalter erneut einen der bekanntesten Mallorca-Sänger nach Bottrop holen können. „Dieses Jahr tritt er schon um 20 Uhr auf, so dass auch Familien den Programmhöhepunkt miterleben können“, begründet Holger Czeranski diese Entscheidung. Denn neben Schlagerfans und Mallorca-Liebhabern besuchen auch immer wieder Familien die Beachparty im Stenkhoffbad. Dank der sogenannten „Muttizettel“ könnten auch Unter-18-Jährige mitfeiern, so Czeranski.

Neue Herausforderung: In nur einer Nacht muss umgebaut werden

Das bunte Programm der Beachparty startet bereits um 14.45 Uhr mit dem Auftritt von „Just Dimi“ und streckt sich über den Nachmittag und Abend bis zum Abschlussauftritt von Olaf Henning um 23 Uhr. „Wir freuen uns neben den sehr bekannten Künstlern vor allem auch auf die Bottroper Sängerin Ina Colada“, schwärmt auch Stephan Kückelmann von CK Media & Events. Neben den Hauptakteuren heizen auch DJs auf der Bühne den Besuchern ein und sorgen für ausgelassene Stimmung den ganzen Tag über.

Auf die Veranstalter der Beachparty kommt in diesem Jahr jedoch noch eine ganz neue Herausforderung zu: Das Live-On-Stage-Festival im Stenkhoffbad am Vortag. Denn obwohl Großteile der Aufbauten sowohl für das neue Live On Stage Festival als auch die Beachparty genutzt werden können, muss innerhalb nur einer Nacht die Beachparty final vorbereitet werden. „Das ist schon eine sehr große und spannende Herausforderung, die Location in der Nacht vom Festival zur Beachparty umzuändern“, sagt Stephan Kückelmann.

Bei den Bottropern kommt die Schlagerparty gut an. Unter anderem Mickie Krause wird dieses Jahr für Mallorca-Stimmung sorgen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Noch gibt es Tickets, doch die Veranstalter rechnen mit einem ausverkauften Abend

Dankbar sei man vor allem über die Unterstützung der verschiedenen Sponsoren, die die Beachparty möglich machen. „Ohne die Sponsoren würde es diese tolle Veranstaltung so nicht geben können“, weiß Holger Czeranski. Und auch die DLRG, die im Stenkhoffbad aktiv ist, hilft bei der Umsetzung der Veranstaltung. „Sie stellen sicher, dass sich alle Besucher sicher und wohl fühlen“, so Czeranski.

Wer Teil der diesjährigen Beachparty sein möchte, der muss sich beeilen. Denn die Veranstalter gehen davon aus, dass die Party mit rund 5000 Besuchern ausverkauft sein und es keine Tageskasse geben wird. Und auch hier gibt es dieses Mal eine Neuerung: „Wir haben ein neues Ticketsystem eingeführt und es gibt auch erstmals elektronische Tickets“, heißt es. Für 32 Euro können aktuell online oder in verschiedenen Vorverkaufsstellen noch Karten gekauft werden. Neu ist in diesem Jahr auch die Möglichkeit zum bargeldlosen Zahlen von Speisen und Getränken, das den Party-Fans den Besuch erleichtern soll.

Im Zuge der Sommer-Beachparty am Samstag 19. August wird außerdem die Verkehrssituation vor Ort verändert. Die Zufahrt zum Stenkhoffbad ist während der Beachparty nur von der Gladbeckerstraße aus möglich, da die Stenkhoffstraße zur Einbahnstraße wird, um ein Verkehrschaos zu verhindern.

