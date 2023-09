Michaelismarkt Bottrop: Alle Infos zum Mittelalterspektakel

Der Gaukler ist bald wieder in der Stadt: Am 23./24. September ist Michaelismarkt in Bottrop.

Bottrop. Es wird mittelalterlich in Bottrop: Am 23. und 24. September steigt der beliebte Michaelismarkt. Das Programm richtet sich an die ganze Familie.

Wenn Ritter ihre Kampfkunst zeigen, Spielleute zur Flöte greifen und der Gaukler sich unters Volk mischt – dann ist in Bottrop Michaelismarkt. Hier sind alle Infos zu dem beliebten Mittelalterspektakel im Schatten der St. Cyriakus-Kirche am vierten Septemberwochenende.

Öffnungszeiten

Samstag, 23. September, 18.30 bis 22 Uhr. Sonntag, 24. September, 11 bis 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Marktleben

Auf dem Kirchplatz schlagen Ritter ein Lager auf und geben Einblicke ins mittelalterliche Leben. Alle Fragen sind willkommen. Wer mag, kann selbst mit Äxten oder Messern auf Zielscheiben werfen. Der „Vornamenkundige“ mag manchen mit seinen Kenntnissen überraschen.

Marktstände bieten vielerlei, von Honig über Met, Räucherwerk, Silberschmuck, Leder, Wein und Likör bis hin zu einer Bortenweberin. „Sie wird auch vor Ort Borten herstellen“, sagt Knut Schulz von CS History und Event. Die Agentur veranstaltet mit dem Kulturamt den Michaelismarkt. Insgesamt wird es 30 Zelte und Stände auf dem Mittelaltermarkt geben.

+++ Sie interessieren sich für Themen rund um Familien und Freizeit-Tipps fürs Wochenende? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter „WAZ up Familie“!+++

Kulturprogramm

Am Samstagabend (18.30 und 19.30 Uhr) zeigt Alana ihre Feuershow, begleitet von den Spielleuten „Angerspil“ und „Thekenspieler“, die auch Sonntag für Musik sorgen. Fabulix erzählt zum Ausklang am späten Samstagabend Märchen nur für Erwachsene. Sonntag ist sie mit Geschichten von Feen und Elfen für die Kinder im Einsatz, während Gaukler Jeremias jongliert und zaubert.

Höhepunkte am Sonntag sind die Ritterspiele: „Wir haben vier Profis hier, die ein Schauspiel und choreographierte Kämpfe bieten“, so Knut Schulz (12.30, 14.30 und 16.30 Uhr).

Die Ritter machen sich schon warm für den mittelalterlicher Michaelismarkt in Bottrop, der am 23./24. September 2023) stattfindet. Foto: Stadt Bottrop

Speziell für Kinder

An einem Holzwarenstand können kleine Ritter, Prinzen und Prinzessinnen sich ausrüsten: mit Holzschwertern, Helmen, Kronen. Das Karussell wird zwar nicht mehr wie früher per Hand betrieben – das hat laut Knut Schulz mit Sicherheitsanforderungen zu tun –, wird aber zuverlässig seine Runden drehen. Zudem können die Jungen und Mädchen Hufeisen schmieden, mit Leder arbeiten, Bogen- und Armbrustschießen ausprobieren. Am Sonntag können die Kinder sich zudem schminken lassen.

Speis und Trank

In der Taverne werden (Kirsch-)Bier, Wein, Met und Schorlen serviert. Zu den Speiseangeboten zählen Flammkuchen, Crêpes, Bratwurst, Grillfleisch, Langos sowie Mandeln in verschiedenen Variationen.

Das ist neu

Neu auf dem Michaelismarkt in Bottrop sind laut Knut Schulz ein Olivenholzhändler sowie ein Angebot an selbst hergestellten Pralinen. Für die Kinder ist das Spiel Eierknacken neu. „Dafür verwenden wir abgelaufene Eier, die noch einmal abgekocht werden“, erklärt Knut Schulz.

Ebenfalls Premiere feiert der Stand mit Kaffee und selbst gemachtem Kuchen – das hätten sich ältere Besucher so gewünscht. Zu deren Gunsten drückt auch Kulturamtsleiterin Martina Schilling-Gräf ein Auge zu, denn eigentlich sei Kaffee im Mittelalter ja noch kein übliches Getränk gewesen...

Das ist anders

Nicht mehr zum Einsatz kommen wird ein Pferd. Noch 2022 war ein eindrucksvolles schwarzes Exemplar, Shire-Horse Samson, zu Gast auf dem Michaelismarkt. Doch aufgrund des hohen Besucherandrangs habe man sich inzwischen gegen den Einsatz von Pferden entschieden, sagt Knut Schulz. Einerseits, um Besucher nicht zu gefährden. Andererseits auch um des Pferdes willen.

„Wir haben das schon einmal diskutiert“, sagt auch Kulturamtsleiterin Martina Schillling-Gräf. „Wenn man ein Mittelalterspektakel in einem grünen Bereich hätte, dann hätte man mehr Möglichkeiten.“ Auf der anderen Seite habe der angestammte, wenn auch begrenzte Platz auf dem Markt und bei der Kirche aber eben eine besondere Atmosphäre, die so auch beibehalten werden soll.

Und sonst?

Parallel zum Michaelismarkt auf dem Kirchplatz findet traditionell die Herbstkirmes auf der Osterfelder Straße statt. Das sind zwei Veranstaltungen mit sehr unterschiedlichem Charakter – Kerzenschein und eher ruhige Atmosphäre auf dem Mittelaltermarkt, Neonlicht und Trubel auf der Kirmes. „Das befruchtet sich aber auch gegenseitig“, ist die Erfahrung von Knut Schulz.

Manni Schmidt vom Kulturamt gibt den Besucherinnen und Besuchern des Michaelismarktes noch mit auf den Weg: „Wir hoffen, dass viele Gewandete kommen.“ Also Gäste, die mittelalterliche Kleidung tragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop