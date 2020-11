MHB-Chefarzt startet Telefonaktionen zu Darm und Schilddrüse

Bottrop. Es gibt nicht nur Corona: Bottroper Mediziner will Menschen mit anderen Beschwerden und Erkrankungen ihre Fragen beantworten.

Die Corona-Pandemie mit den aktuell hohen Infektionszahlen führt dazu, dass die Menschen beim Aufsuchen von Ärzten und Krankenhäusern zurückhaltender sind als sonst. Das hat Dr. Andres Gonzalez-Abel beobachtet, Chefarzt der Chirurgie I am Marienhospital . „Und das sagen mir auch die niedergelassenen Ärzte.“ Doch die Beschwerden, die es abseits von Covid-19-Infektionen gibt, dürften ja nicht weniger geworden sein. Gonzalez-Abel will deshalb in dieser Woche eine Telefonaktion starten: „Damit die Leute vielleicht auf dem Weg Dinge erfragen können, die sie über den direkten Kontakt gerade nicht fragen wollen.“

Zwei Nachmittage lang will der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie/ Koloproktologie zu zwei Themenkomplexen Rede und Antwort stehen: am Mittwoch, 18. November, soll es von 16 bis 18 Uhr um Erkrankungen des Darms gehen. Und am Donnerstag, 19. November, von 16 bis 18 Uhr um die Schilddrüse.

Bei Darmerkrankungen kommt es auf schnelles Handeln an

Denn beim Darm etwa kann es im Fall des Falles auf ein schnelles Handeln ankommen. „Es gibt 62.000 Darmkrebserkrankungen in Deutschland pro Jahr“, so Gonzalez-Abel. Warnzeichen sind: Blut im Stuhl, eine Änderung der Verdauungsgewohnheiten wie neu auftretende Blähungen oder Durchfälle, Völlegefühl. Ab dem 50. Lebensjahr steigt das Risiko zu erkranken. „Je früher ein Tumor entdeckt und entfernt wird, desto besser sind die Heilungschancen“, unterstreicht der Mediziner. Ab dem 55. Lebensjahr haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf eine Darmspiegelung zur Vorsorge.

Anrufen kann am Mittwoch auch, wer Fragen zu Hämorriden, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder Bauchschmerzen an sich habe.

Sprechstunden und Ambulanzen am Krankenhaus sind weiter geöffnet

Am Donnerstag dann steht die Schilddrüse im Fokus. Gonzalez-Abel gibt ein Bild wieder, dass deren Funktion beschreibt: „Die Schilddrüse ist sozusagen das Gaspedal des Körpers.“ Schüttet sie zu viele Hormone aus, läuft der Körper übertourig. Und umgekehrt. Eine Überfunktion mache sich etwa bemerkbar durch Herzrasen, Nervosität, Haar- und Gewichtsverlust; eine Unterfunktion durch Trägheit, Müdigkeit, Gewichtszunahme. „Deutschland gilt immer noch als Jodmangelgebiet.“ Das führe häufig zu Schilddrüsenvergrößerungen und Knoten.

Über die Telefonaktion hinaus weist Gonzalez-Abel darauf hin, dass die Sprechstunden und Ambulanzen am Krankenhaus weiterhin geöffnet seien. „Die Patienten können guten Gewissens zu uns kommen“, sagt er mit Blick auf die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Krankenhaus.

Telefonsprechstunde zum Darm: 18.11., 16-18 Uhr. Telefonsprechstunde zur Schilddrüse: 19.11., 16-18 Uhr. Hotline: 02041 106-1201