Auf Biergärten an Rhein und Ruhr kommen bessere Zeiten zu. Das Archivbild zeigt Kellnerin Jasmin von Herzblut an der Grafenmühle in Bottrop.

Wetterumschwung naht Meteorologen: Biergarten-Wetter an Rhein und Ruhr in Sicht

An Rhein und Ruhr. Hoffnung für Außengastronomien: Die nasskalten Tage sind gezählt. Ab Freitag schaltet das Wetter um. Die nächste Woche wird sogar frühsommerlich.

Zurückhaltend ausgedrückt: Wettermäßig war das zurückliegende Pfingstwochenende war für die frisch eröffnete Außengastronomien noch kein Hauptgewinn. Doch das ändert sich, die nass-klaten Tage an Rhein und Ruhr sind gezählt. „Wir bekommen einen kompletten Wetterumschwung“, erklärt Jürgen Schmidt vom Dienst Wetterkontor auf Nachfrage der Redaktion.

Ab diesem Freitag (28. Mai 2021) drehe Wind, bringe nicht mehr aus Kühle und Regen vom Atlantik und der Nordsee bei den britischen Inseln. Stattdessen kommt die Luft aus Nordost-Ost, landeinwärts, „von dort, wo sie sich schon leichter erwärmen kann“, erklärt Meteorologe Schmidt.

Seit Ostern: Ein Tief nach dem anderen

Der Wetterwechsel macht sich am Niederrhein schon am Freitag mit Temperaturen um 18 Grad bemerkbar. Samstag steigt das Thermometer dann 21, Sonntag auf 23 Grad. Die Sonne kommt durch, mehr und mehr Biergartenwetter. Und die kommende Woche wird richtig schön: „Mit 24 Grad kratzen wir dann an der Sommer-Marke“, so Schmidt. Bei Meteorologen gelten mindestens 25 Grad als Sommertemperatur.

Vom schaltet das Wetter in der Region dann um auf Frühsommer. „Seit Ostern hatte sich Tiefdruckgebiet an Tiefdruckgebiet gereiht, unterbrochen von lediglich einzelnen schönen Tagen wie dem Muttertag“, sagte Schmidt. „Nathan“ ist augenblicklich das letzte dieser Tiefdruckgebiete.

Temperaturen steigen schon leicht an

Bereits am morgigen Mittwoch und dem folgenden Donnerstag steigen die Temperaturen schon langsam an. Wetterkontor geht von 15 und 16 Grad in der Rhein-Ruhr-Region aus. „es bleibt an diesen beiden Tagen aber noch wechselhaft, Schauer sind möglich“, sagt Schmidt.

