In einer Obdachlosenunterkunft in Lippstadt soll ein 27-Jähriger einen Mann mit einem Messer tödlich verletzt haben. Er wurde nun in Bottrop festgenommen (Symbolbild).

Polizei Messerattacke in Lippstadt: Mann in Bottrop festgenommen

Lippstadt/Bottrop. Nach einer tödlichen Messerattacke in Lippstadt ist ein Tatverdächtiger in Bottrop festgenommen worden. Der 27-Jährige lebt ohne festen Wohnsitz.

Bei einem Streit in einer Unterkunft für Wohnungslose in Lippstadt im Kreis Soest ist in der Nacht zu Mittwoch ein 34-Jähriger tödlich verletzt worden. Noch am Mittwoch konnte die Polizei einen Tatverdächtigen in Bottrop festnehmen.

Messerangriff in Obdachlosenunterkunft: 27-Jähriger in Bottrop festgenommen

Dem 27 Jahre alten Deutschen wird vorgeworfen, bei einer Auseinandersetzung auf einen 34-Jährigen eingestochen zu haben. Nach Erkenntnissen der Mordkommission „Hospital“, die von der Bielefelder und Lippstädter Polizei eingerichtet worden ist, hatte der 34-Jährige versucht, sich zu Fuß in ein Krankenhaus zu retten, brach jedoch auf dem Weg zusammen.

Zeugen hatten ihn rufen hören und die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte fanden den Schwerverletzten auf der Straße liegend. Der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz war zunächst geflüchtet. Durch Zeugenhinweise sei er schnell ins Visier der Ermittler geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn soll er am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Zum Motiv und den weiteren Hintergründen machten die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben.

