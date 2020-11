Mensing-Insolvenz: Stadt Bottrop bietet Unterstützung an

Bottrop . Oberbürgermeister Bernd Tischler und die Wirtschaftsförderung bieten Mensing nach der Insolvenz Hilfe an. Nachricht macht „betroffen“.

Oberbürgermeister Bernd Tischler und die gesamte Stadtverwaltung haben die Nachricht von der Mensing-Insolvenz mit großer Betroffenheit aufgenommen.

Die Geschäftsführung hat den Oberbürgermeister informiert, dass die Bemühungen des Unternehmens sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung neu aufzustellen, nicht erfolgreich waren. Dies habe den Schritt notwendig gemacht, Insolvenz für die gesamte Holding anzumelden.

Der Oberbürgermeister und die Wirtschaftsförderung stehen nach eigenen Angaben in einem Austausch mit der Geschäftsführung, um den weiteren Prozess konstruktiv zu begleiten. Tischler: „Ich bin sehr betroffen über die Nachricht, dass Mensing Insolvenz anmelden musste. Natürlich denke ich dabei auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Zukunft in einer sowieso schon unsicheren Zeit jetzt in der Luft hängt. Aber auch für unsere Innenstadt, die schon vor so vielen Herausforderungen steht, ist diese Ankündigung, eine schlechte Nachricht. Ich arbeite mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung zusammen daran, die Entwicklung, soweit es uns möglich ist, positiv zu unterstützen.“