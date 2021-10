Medizinischer Notfall: Bottroper verliert Kontrolle über Pkw

Gelsenkirchen/Bottrop. In Gelsenkirchen hat ein Fahrer (73) aus Bottrop die Kontrolle über sein Auto verloren. Dadurch kam es zur Kollision an einer Parkplatz-Ausfahrt.

Ein Bottroper Autofahrer (73) ist am Freitag in Gelsenkirchen verunglückt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der Bottroper am Freitag gegen 10.15 Uhr mit seinem Opel Corsa im Stadtteil Feldmark auf der Nienhausenstraße in Fahrtrichtung Essen unterwegs. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann in Höhe eines Parkplatzes gegenüber der Trabrennbahn die Kontrolle über seinen Pkw.

Unfall in Gelsenkirchen: Bottroper Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Dabei kam der Bottroper nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Toyota Yaris eines Esseners (53), der in der Ausfahrt des Parkplatzes stand. Durch die Kollision wurde der Toyota noch auf einen geparkten VW Transporter geschoben.

Der 73-jährige Unfallverursacher wurde aufgrund seiner mutmaßlich schon vor dem Unfall bestehenden körperlichen Verfassung mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop