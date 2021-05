Medien-Café Bottrop gibt Lehrern Tipps für Distanzunterricht

Bottrop. Lehrkräfte haben eine Plattform, über die sie ihre Erfahrungen austauschen können. Zweites digitales Treffen mit vier Themenschwerpunkten.

Ein weiteres Mal bietet das Regionale Bildungsbüro der Stadt Bottrop in Kooperation mit dem Kompetenzteam Lehrkräften die Möglichkeit, sich im digitalen Medien-Café über das Thema Distanzlernen auszutauschen. Am Mittwoch, 5. Mai, können alle Bottroper Lehrkräfte von 14 bis 16 Uhr an der Videokonferenz teilnehmen. Eine Anmeldung dazu ist noch kurzfristig möglich per E-Mail an Bildungsbuero@bottrop.de.

Bottroper Pädagogen besprechen technische und inhaltliche Fragen

Ziel ist ein Austausch zwischen den Lehrkräften verschiedenster Schulen und Schulformen, die neben technischen Themen auch Fragen zur Unterrichtsgestaltung im Distanzunterricht zu besprechen. „Nach dem ersten Medien-Café wurden viele Anregungen und Vorschläge an das Bildungsbüro übermittelt, die maßgeblich in die Planung des zweiten Medien-Cafés eingeflossen sind“, berichtet Nicole Gottemeier, Leiterin des Bildungsbüros.

So sind vier Themenforen entstanden, an denen sich Lehrkräfte beteiligen können: Logineo LMS in der Grundschule – Möglichkeiten und Praxisbeispiele im Präsenz- und Distanzunterricht; Logineo LMS an der weiterführenden Schule – Kursverwaltung, Materialbereitstellung, Aufgaben, kooperatives Arbeiten, Erfahrungen und Tipps aus dem Alltag; Einführung in Logineo NRW (Basismodul) als Kommunikations-, Verwaltungs- und Kollaborationstool, Einblick in den Logineo Messenger als Videokonferenz- und Messengerdienst; Inklusionswerkstatt – Vorstellung von Medien zur Unterstützung im Distanzunterricht im Rahmen von Inklusion.

