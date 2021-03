MC-Bauchemie aus Bottrop erhält Siegel als Top-Arbeitgeber

Bottrop. Basis für die Auszeichnung mit dem Top-Job-Siegel bildet eine Mitarbeiterbefragung. Preis ging schon 2018 an das Bottroper Bauchemie-Unternehmen.

MC-Bauchemie ist nach 2018 in diesem Jahr wieder mit dem Top-Job-Siegel ausgezeichnet worden und zählt damit zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Das teilt das Bottroper Unternehmen mit.

Gesunde und leistungsstarke Arbeitsplatzkultur bei MC-Bauchemie Bottrop

Demnach erhalten die vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) vergebene Auszeichnung diejenigen Unternehmen, die sich auf besondere Weise durch eine gesunde und gleichzeitig leistungsstarke Arbeitsplatzkultur verdient machen. Basis für die Beurteilung bilde eine wissenschaftlich fundierte Mitarbeiter- und Managementbefragung.

„Den Top-Job-Award erhalten nur Unternehmen, die eine starke Kultur vorweisen können“, sagt Sigmar Gabriel, Ex-Vizekanzler und Schirmherr des bundesweiten Unternehmensvergleichs, in seiner Laudatio und fügt an die MC-Bauchemie gerichtet an: „Deutschland braucht mehr Unternehmen wie die MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG. Ihr Unternehmen zählt erwiesenermaßen zu den besten Arbeitgebern im deutschen Mittelstand.“

Gutes Mitarbeiterfeedback macht Bottroper Unternehmer stolz

Nicolaus M. Müller, Geschäftsführender Gesellschafter der MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, freut sich: „Das Top Job-Qualitätssiegel und das gute Mitarbeiterfeedback machen uns besonders in den jetzigen Zeiten stolz. Beides bestätigt uns in unserem Bestreben und Engagement als werteorientiertes Familienunternehmen unseren erfolgreichen Weg, den wir mit unserer Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben, fortzusetzen.“ Es zeige zudem, dass MC-Bauchemie über eine hohe Arbeitgeberattraktivität verfüge.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MC-Bauchemie Unternehmensgruppe in Deutschland sind 2020 zu einer anonymen Onlinebefragung eingeladen worden, die sechs Fragenbereiche umfasste. Die Mitarbeitenden vergaben dabei durchweg noch bessere Noten als 2018 und auch die Beteiligung stieg um knapp zehn Prozent.