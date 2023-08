Matthias Buschfeld ist neuer Chef der SPD im Bottroper Rat

Bottrop. Generationswechsel: Der 33-jährige Matthias Buschfeld steht jetzt an der Spitze der SPD-Ratsfraktion in Bottrop. Wer mit zu seinem Team gehört.

Ratsherr Matthias Buschfeld ist neuer Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Die Mitglieder der mit Abstand stärksten Kraft im Bottroper Stadtrat haben ihn zum Nachfolger von Thomas Göddertz gewählt. Der neue Vorsitzende hatte vorher auch schon als stellvertretender Vorsitzender in der SPD-Fraktionsspitze mitgearbeitet. Matthias Buschfeld ist 33 Jahre alt und Ratsherr in Bottrop-Boy und zum Beispiel auch im Bündnis Buntes Bottrop aktiv.

Der Boyer ist sich selbstverständlich im Klaren darüber, dass die Stadt sich großen Herausforderungen gegenüber sieht. „Wir stehen vor vielfältigen Aufgaben, die von nachhaltiger Stadtentwicklung bis hin zur Förderung von Bildung und sozialer Gerechtigkeit reichen“, sagte er. Es brauche auch frische Blickwinkel, um diese Aufgaben zu bestehen. „Mit unserem engagierten Team werden wir innovative Lösungen finden, auch für die Bottroper Innenstadt“, versprach Buschfeld.

Landtagsabgeordneter arbeitet in Fraktionsvorstand mit

Die SPD treibt mit den Wahlen den Generationswechsel gezielt voran. SPD-Landtagsabgeordneter Thomas Göddertz gibt die Verantwortung an der Spitze der Ratsfraktion an jüngere ab. Der 62-Jährige wird aber künftig als stellvertretender Fraktionsvorsitzender weiterhin im Vorstand der Ratsfraktion mitarbeiten. „Es ist ein wichtiger Schritt für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Partei und der Fraktion sowie ein Zeichen von Vertrauen in die kommende Generation“, betonte Göddertz.

Neben ihm gehören mit der SPD-Vorsitzenden Sonja Voßbeck (40) und dem Fuhlenbrocker Ratsherrn Daniel van Geister (46) zwei weitere Ratsmitglieder unter 50 Jahren dem neuen Fraktionsvorstand an. Sie bringen längere Erfahrungen in der Partei- und Ratsarbeit mit und wollen sich in der Sozialpolitik, dem Umweltschutz und der Wirtschaftsentwicklung einbringen. Neue Fraktionsgeschäftsführerin ist Birgit Sochert, die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Fuhlenbrock-Vonderort und stellvertretende Vorsitzende des Bottroper Schulausschusses. Als Beisitzende wurden Tina Keil, Anja Kohmann, Dr. Harald Sieger und Verkehrsausschussvorsitzender Rüdiger Lehr gewählt.

