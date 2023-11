Martinsumzug: Das ganze Bottroper Marktviertel soll leuchten

Bottrop. Die Interessengemeinschaft Marktviertel will ihren Teil der Innenstadt leuchten lassen. Dafür tut sie sich mit St. Cyriakus zusammen.

Zum zweiten Mal seit 2022 will die Interessengemeinschaft Marktviertel ihren Teil der Innenstadt aufleuchten lassen. Das „Marktviertelleuchten“ gestaltet sie gemeinsam mit der Gemeinde St. Cyriakus, die am Donnerstag, 9. November, die Kinder zum Martinszug einlädt.

Das ist der Ablauf für das gemeinsame Programm unter dem Titel „Marktviertelleuchten meets Martinsumzug“: Um 16.30 Uhr beginnt das Martinsspiel in der Kirche St. Cyriakus, das die Legende von der Mantelteilung des Heiligen St. Martin mit dem Bettler nacherzählt.

Ab 17 Uhr ziehen die Kinder mit ihren Laternen und Familien durch das Marktviertel, begleitet von einer Bläserklasse des Josef-Albers-Gymnasiums. Der Zug endet ab 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz. Dort soll jedes Kind mit einer Laterne einen Kinderpunsch geschenkt bekommen sowie eine Martinsbrezel. 300 Stück sponsert die Sparkasse, berichtet Mitorganisatorin Christina Berger vom Café Kram.

Warum es in Bottrop zu St. Martin Brezel gibt

Diese süße Hefebrezel erinnert im Ruhrgebiet ebenso wie in Teilen Bayerns an eine Tradition, die viel älter ist als die der Martinszüge: Der Namenstag des Heiligen Martin markierte das Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres und war Zahltag für Zinsen und Pachten, meistens in Naturalien; so entstand die Tradition der Martinsgans. Außerdem war St. Martin in der oströmischen Kirche ein Fest-Tag vor Beginn der vorweihnachtlichen Fastenzeit. Das hat der Martinstag gemeinsam mit dem Karneval, in dem am Aschermittwoch die Fastenzeit vor Ostern begann. Ein Grund dafür, warum im rheinischen Karneval der Hoppeditz am Martinstag erwacht.

Die Interessengemeinschaft Marktviertel ergänzt nach dem Martinszug das kulinarische Angebot auf dem Kirchplatz, sagt Christina Berger: „Bei uns gibt es Grünkohl, Scharun wirft den Grill an und am Kaffeewagen gibt es Heißgetränke.“ Dieses Abendprogramm werde allerdings ausfallen, wenn wie beim „Heimatshoppen by Night“ Dauerregen niedergeht.

