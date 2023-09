Marodes Bottroper Parkhaus schließt wegen Wartungsarbeiten

Bottrop. Das marode Parkhaus an der Bottroper Schützenstraße muss zeitweise wegen Wartungen geschlossen werden. Die Statik ist schon seit Jahren wackelig.

Das Parkhaus an der Schützenstraße ist schon lange marode, bereits 2013 hieß es, es werde bald abgerissen. Noch steht es aber; allerdings muss es regelmäßig gewartet und überprüft werden.

Deswegen bleibt das Parkhaus von Montag, 16. Oktober, bis Sonntag, 29. Oktober, geschlossen. Die Stadt lässt „Prüf-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der Beton- und Bewehrungsschichten im Zuge der allgemeinen Gebäudeunterhaltung“ durchführen.

Parkhaus in Bottrop geschlossen: Alternative Parkmöglichkeiten

Auch die Aus- und Abfahrten seien betroffen, deswegen können Kraftfahrzeuge in das Parkhaus weder ein- noch ausfahren. Als Ausweichparkplätze während der Schließung stehen folgende Parkplätze kostenpflichtig zur Verfügung:

Parkhaus an der Böckenhoffstraße

Tiefgarage im Kauflandgebäude

Parkplatz Schützenstraße (hinter C&A)

Parkplätze im Bereich Böckenhoffstraße / Kulturzentrum

Parkplatz am Saalbau

Parkplatz Luise-Hensel-Straße

Parkplatz Gleiwitzer Platz City-Parkplatz (Ecke Osterfelder / Hans-Böckler-Straße)

150 kostenlose Parkplätze am Hallenbad an der Parkstraße

So lange es die Statik zulässt, bleibt das Parkhaus an der Schützenstraße grundsätzlich geöffnet. Es fehlen alternative Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Das soll sich mit dem großen Bauvorhaben der Bauknecht Immobilien Holding ändern. Das Unternehmen, das sich derzeit in der Endphase des Umbaus des Bauknecht-Quartiers am Gleiwitzer Platz befindet, plant, das Parkhaus abzureißen.

Dort sollen stattdessen hochwertige Wohnungen entstehen. Zuvor will Bauknecht den Gleiwitzer Platz aufreißen und dort 460 Parkplätze auf vier unterirdischen Ebenen schaffen.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop