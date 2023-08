Marode Brücke: Bottroper Prosperstraße bleibt länger dicht

Bottrop. Die Bottroper Prosperstraße bleibt gesperrt. Die Deutsche Bahn kann die Arbeiten an der maroden Brücke Höhe Knappenstraße noch nicht abschließen.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird sich die Freigabe der Bahn-Brücke über die Prosperstraße auf kommende Woche, 21. bis 27. August, verzögern. Die Verzögerung trete ein, weil die Baufirma an der Brücke auf unerwartete Schwierigkeiten bei den Stahlarbeiten und auf Betonfehlstellen zwischen den Stahlträgern gestoßen sei. Somit bleibt auch die Prosperstraße in Höhe der Knappenstraße weiter gesperrt.

„Die Deutsche Bahn und das beauftragte Unternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, die auftretenden Probleme zu lösen und die Sanierungsarbeiten so schnell wie möglich abzuschließen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Brückenbauwerks sicherzustellen“, heißt es in einer Mitteilung.

Arbeiten am Bottroper Ostring werden verschoben

Aufgrund dieser Verzögerung auf der Prosperstraße verschiebt nun die Stadt Bottrop die Bauarbeiten zur Kanalerneuerung in der Arnsmannstraße, bis die Baustelle der Bahn an der Brücke Prosperstraße beendet ist. Für die Kanalarbeiten muss der Einmündungsbereich Ostring/Arnsmannstraße für circa sechs Wochen voll gesperrt werden. Die Sperrung sollte eigentlich am 21. August beginnen und wird nun verschoben, bis die Sperrung an der Prosperstraße aufgehoben ist, „um schwerwiegende Verkehrsprobleme zu vermeiden“, wie die Stadt mitteilt.

Die Bahnbrücke über die Prosperstraße war Ende Juli plötzlich gesperrt worden, weil an der Brücke Schäden entdeckt worden waren. Eine Durchfahrt sei lebensgefährlich, hatte die Stadt damals gemeldet.

