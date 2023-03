Markus Krebs – hier bei einem Auftritt in Witten im September 2022 – musste seine Vorstellung in Kirchhellen absagen.

Veranstaltung Markus Krebs in Kirchhellen: Absage wegen Krankheit

Bottrop. Der Duisburger Comedian Markus Krebs hat seinen Auftritt im Kirchhellener Brauhaus wegen Krankheit abgesagt. Das passiert mit den Tickets.

Eine große Enttäuschung erlebten am Mittwochabend die Besucher der geplanten Veranstaltung mit Markus Krebs im Brauhaus am Ring in Kirchhellen. Die Spezial-Vorstellung „Wo ich bin, ist Theke“ musste wegen Erkrankung des Duisburger Comedians kurzfristig abgesagt werden.

Brauhaus -Pero Prgomet konnte nur mitteilen, dass Markus Krebs knapp zwei Stunden vor der ausverkauften Veranstaltung aufgeben musste, weil er sich körperlich nicht in der Lage sah, auf die Bühne zu gehen. Krebs hatte bereits eine Veranstaltung seiner Deutschland-Tournee wegen einer Corona-Erkrankung absagen müssen, habe aber nach negativen Tests auf den Auftritt in Kirchhellen gehofft.

Auftritt von Markus Krebs in Kirchhellen am 31. März soll stattfinden

Für die abgesagte Veranstaltung soll nun laut Prgomet ein Ersatztermin gesucht werden, die Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden. Der für den 31. März geplante Auftritt von Markus Krebs im Kirchhellener Brauhaus soll wie geplant stattfinden. Beide Veranstaltungen waren ausverkauft.

Schon zu Beginn seiner Karriere hat Markus Krebs in Kirchhellen (und in Bottrop, etwa beim Karneval im Saalbau) ein treues Publikum gefunden. Das hat der Comedian nicht vergessen. Er war der erste Künstler, der nach dem Lockdown 2020 zurückkehrte ins Brauhaus. Und regelmäßig um Ostern herum findet er eine Lücke im Tourkalender für ein „Special“ im Brauhaus am Ring.

