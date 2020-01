Bottrop. Im Februar sprechen Experten des Marienhospitals über Lebererkrankungen, Rückenschmerzen und Knochenschwund. Patienten können auch Fragen stellen

Marienhospital Bottrop informiert über Gesundheitsthemen

Im Marienhospital finden regelmäßig medizinische Themenabende für Patienten und Besucher statt. Die Ärzte referieren dann jeweils in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in der Krankenhaus-Cafeteria an der Josef-Albers-Straße 70. Im Februar wird es um die Leber, den Rücken und brüchige Knochen gehen.

Dr. Markus Peuckert informiert über Fettleber und Co. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Hohe Leberwerte – was macht man bei Fettleber und Co.“ ist das Thema am Mittwoch, 5. Februar. Viele denken bei Lebererkrankungen an Alkoholkonsum. Dies ist jedoch bei weitem nicht die einzige Ursache. So findet sich eine Fettlebererkrankung inzwischen bei fast einem Viertel der Bevölkerung, wissen die Experten vom MHB. Welche Schritte zur Abklärung notwendig sind und wie mögliche Therapien aussehen, darüber informiert der Chefarzt der „Inneren“ Dr. Markus Peuckert. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter 02041/106 -1001.

Leiter des Wirbelsäulenzentrums stellt sich vor

„Ich habe Rücken“ heißt es dann am Donnerstag, 13. Februar. Angesprochen sind alle, die mit Rücken- und Nackenschmerzen zu kämpfen haben. Orthopädie-Chefarzt Dr. Daniel Schmitz stellt den Besuchern zudem den neuen Leiter des Wirbelsäulenzentrums vor. Oberarzt Dr. Sarfraz Baloch ist Neurochirurg und spezialisiert auf Wirbelsäulenoperationen unter anderem mit Bandscheibenbeschwerden, Wirbelbrüchen, Wirbelgleiten und anderen Abnutzungserscheinungen. Die Halswirbelsäule gehört ebenfalls zu seinem Fachgebiet. Anmeldung unter 02041/106 -1401.

Geriatrie-Chefarzt verrät, wie man Osteoporose vorbeugt

„Osteoporose – was tun, wenn der Knochen brüchig wird?“ Antworten auf diese Frage gibt es am Mittwoch, 26. Februar. Osteoporose – auch Knochenschwund genannt – ist eine der häufigsten Volkskrankheiten. In Deutschland leiden Millionen Menschen daran, besonders ältere Frauen. Bei den Betroffenen baut sich die Knochensubstanz verstärkt ab. Dadurch werden die Knochen immer instabiler und brüchiger. Informationen zur Vorbeugung und Behandlung gibt Geriatrie-Chefarzt Dr. Thomas Vömel. Anmeldung unter 02041 106-1901.

Nach den jeweils etwa einstündigen Vorträgen stehen die Referenten den Patienten für Fragen zur Verfügung. Zudem gibt es einen Imbiss.