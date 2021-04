Maria 2.0 ruft auf zur Aktionswoche im Marienmonat Mai

Die Initiatorinnen der Bottroper Gruppe von Maria 2.0 beteiligen sich in diesem Jahr erstmals an der Aktionswoche.

Bottrop. Die Bottroper Gruppe von Maria 2.0 beteiligt sich erstmals mit einer Aktionswoche am Marienmonat Mai. Das planen die Bottroperinnen.

Die Reformbewegung Maria 2.0 innerhalb der katholischen Kirche ruft dazu auf, sich im Marienmonat Mai an einer Aktionswoche zu beteiligen. Die Bottroper Gruppe von Maria 2.0 beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der Aktionswoche und hat verschiedene Formate vorbereitet. Bundesweit geht es darum zu zeigen, „dass viele Menschen weiter gemeinsam auf dem Weg sind eine geschwisterliche Kirche von Morgen zu gestalten“. Im Kern lade Maria 2.0 wieder dazu ein, draußen sichtbar zu werden – draußen vor den Kirchentüren – draußen bei den Menschen, um gemeinsam zu beten, Gottesdienst zu feiern und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Bottroper Gruppe stellt ihre Aktionen unter das Motto: „… denn wir sind allesamt eine*r in Christus Jesus.“ Sie startet am Donnerstag, 29 April um 19.30 mit einem Online-Gottesdienst bei Zoom zum Tag der Diakonin. Damit unterstütze man die Forderung nach der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am sakramentalen Dienst, so die Verantwortlichen vor Ort.

Bottroper Gruppe stellt sich gezielt in der Öffentlichkeit vor

Am Samstag, 1. Mai findet um 14 Uhr in der Kirche Heilige Familie in Grafenwald ein Wortgottesdienst statt. Das Thema lautet: „Biblische Frauen – für heute entdeckt.“ Die Frauen aus der Bibel stehen auch im Mittelpunkt der Youtube-Aktion „3 Minuten für...“. Darin berichten Frauen über andere starke Frauen aus der Bibel oder aus dem christlichen Kontext. Die Veröffentlichung erfolgt über den Youtube-Kanal der Pfarrei St. Cyriakus.

Außerdem suchen die Frauen von Maria 2.0 in der Zeit bis zum 9 Mai gezielt die Öffentlichkeit. Geplant sind Auftritte vor den Pfarrkirchen St. Cyriakus – am Samstag, 8. Mai um 18.30 Uhr nach der Vorabendmesse – und St. Joseph – am Sonntag, 9. Mai nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr – sowie weiteren Kirchen und am Samstag zur Wochenmarktzeit in der Innenstadt. „Mit Plakaten an Kirchentüren und in Schaukästen, sowie mit Flyern und Kerzen, die passend zum Motto gestaltet sind, werden wir über Inhalte und Ziele der Bewegung Informieren“, heißt es in der Ankündigung.