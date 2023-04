Mann schlägt junger Bottroperin mit der Faust ins Gesicht

Bottrop. Die Polizei fahndet nach zwei Männern die in Bottrop Frauen massiv angegriffen hatten. Dabei schlug ein Angreifer nicht nur mit Fäusten um sich.

Die Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, die nach Aussagen von Zeugen in Bottrop drei Frauen massiv angegriffen, beleidigt und beschimpft haben sollen. Einer der Männer hat demnach eine der Frauen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Auch mit einem Schlagstock versuchte dieser, die 22-jährige Frau aus Bottrop zu attackieren.

Die beiden Männer und die drei Frauen waren um kurz vor Mitternacht am Zentralen Omnibusbahnhof in Bottrop in einen Schnellbus eingestiegen, der in Richtung der Straße „Nordring“ fuhr. In dem Bus kam es nach Schilderungen der Polizei zu Streitigkeiten. Die beiden Männer hatten auch andere Fahrgäste in dem Bus mehrfach beschimpft und beleidigt, berichtet die Polizei.

Junge Frau auch mit einem Schlagstock angegriffen



An der Haltestelle „Am Weckelsberg“ stiegen die beiden Männer und die drei Frauen schließlich aus dem Schnellbus wieder aus. Dort schlug einer der Männer die Frau mit der Faust ins Gesicht und verletzte sie dabei leicht. Außerdem bespuckten und beleidigten die Männer die Frauen weiterhin. Einer der beiden Männer zog schließlich einen Schlagstock und schlug damit in Richtung der 22-Jährigen Frau. Er traf die Bottroperin mit dem Stock allerdings nicht.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die die Vorfälle genauer beobachtet haben. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, Bartträger, er trug eine schwarze Base-Cap, eine jeweils schwarze Jacke und Hose sowie schwarze Schuhe. Der zweite Mann ist ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er war mit einem weißen Fischerhut, einer schwarzen Jacke, sowie einer grauen Hose und schwarzen Schuhe bekleidet. nj

Hinweise nimmt die Kripo unter 0800 2361 111 entgegen.

