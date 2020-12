Mann öffnet vor Bottroperin Mantel – darunter ist er nackt

Am Treppenaufgang zum Tetraeder ist eine Bottroperin belästigt worden, berichtet die Polizei.

Bottrop. Am Treppenaufgang zum Bottroper Tetraeder ist eine Spaziergängerin (25) belästigt worden. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen an der Beckstraße eine junge Frau belästigt. Die 25-Jährige aus Bottrop war gegen 8 Uhr mit ihrem Hund spazieren. Am Treppenaufgang zum Tetraeder bemerkte sie laut Polizei dann den Mann, der sich vor ihr entblößte. Er öffnete kurz seinen Mantel - darunter war er nackt, er trug lediglich Schuhe und Socken.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat entgegen

Der Mann wird so beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben und/oder nähere Hinweise zu ihm machen können. Angaben nimmt das Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.

Weitere Berichte aus Bottrop lesen Sie hier.