Mann bricht Automaten an Waschanlage in Kirchhellen auf

Nach einem Unbekannten, der auf dem Gelände einer Auto-Waschanlage in Bottrop-Kirchhellen mehrere Automaten aufgebrochen hat, sucht die Polizei.

Bottrop-Kirchhellen. Ein Unbekannter hat nachts etwas Münzgeld aus mehreren Automaten einer Auto-Waschanlage erbeutet. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Auf dem Gelände einer Auto-Waschanlage an der Pelsstraße in Bottrop-Kirchhellen wurden in der Nacht auf Montag mehrere Automaten aufgebrochen. Der unbekannte Täter konnte etwas Münzgeld erbeuten. Nach ihm sucht die Polizei nun und hofft dabei auf die Unterstützung von Zeugen.

Täter kam mit einem E-Bike zu der Waschanlage in Kirchhellen

Der Täter war offensichtlich mit einem E-Bike zur Waschanlage gekommen, trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und Handschuhe. Außerdem hat er eine kräftige, athletische Statur und eine Glatze. Die Tat passierte gegen 1 Uhr in der Nacht.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

