Polizei Mann beraubt ohnmächtiges Mädchen in der Bottroper City

Bottrop. Radler nutzt hilflose Situation einer 16-Jährigen in der Bottroper Fußgängerzone aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 16-jährige Bottroperin hat am vergangenen Montag gegen 14.30 Uhr in der Fußgängerzone auf der Gladbecker Straße aus medizinischen Gründen kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Diese hilflose Lage nutzte ein unbekannter Mann aus, um der Jugendlichen die Geldbörse zu entwenden. Er entfernte sich in unbekannte Richtung.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Personenbeschreibung der Polizei lautet wie folgt: Schwarzer Bart, tiefe Stimme. Der Mann trug eine dunkelgrüne Jacke mit Kapuze. Außerdem führte der Täter ein Fahrrad mit. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

