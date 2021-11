Mangelhafte Beleuchtung: Polizei verteilt 60 Knöllchen

Stimmt die Beleuchtung an den Fahrzeugen? Das kontrollierte die Polizei in Bottrop, Gladbeck und im gesamten Kreis Recklinghausen.

Bottrop/Gladbeck. In Bottrop und im Kreis Recklinghausen hat die Polizei das Licht an hunderten Fahrzeugen kontrolliert. Dabei fielen etliche andere Verstöße auf.

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit nimmt die Polizei traditionell die Beleuchtung von Kraftfahrzeugen in den Blick. Mehrere hundert Fahrzeuge in Bottrop, Gladbeck und im gesamten Kreis Recklinghausen haben die Beamten in der letzten Oktober-Woche kontrolliert. Nun zieht die Polizei Bilanz: Sie führte viele Gespräche, ordnete aber auch insgesamt 354 Maßnahmen an.

Polizei schreibt 260 Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße

„Davon erhoben die Kolleginnen und Kollegen 60 Verwarnungsgelder wegen mangelnder Beleuchtung“, heißt es aus der Polizeipressestelle. „In 260 Fällen nahmen sie Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße, in 21 fertigten sie sogar Ordnungswidrigkeitenanzeigen.“

Unter die sonstigen Verstöße fallen unter andere Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße oder das Nutzen von Handys während der Fahrt. Zudem teilte die Polizei 13 Kontrollberichte aus.

Die Beamten wollen das Themenfeld Beleuchtung in Bottrop und im Kreis Recklinghausen auch weiterhin verstärkt im Auge behalten.

