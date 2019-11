Bottrop. Als ein Marler (18) trotz der Aufforderung von mehreren Männern keine Wertsachen rausrückte, schlugen die Täter auf ihn ein. Zeugen gesucht.

Männer fordern in Bottrop Schmuck und Handy von 18-Jährigem

Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Straßenraub: Mindestens fünf Männer haben am Samstag gegen 1 Uhr am Berliner Platz einen Marler (18) angesprochen, der in Begleitung von zwei Bekannten war. Die Männer forderten demnach Schmuck und Mobiltelefon von dem 18-Jährigen. Als er sich weigerte das auszuhändigen, schlugen die Täter auf ihn ein. Der Marler und seine Bekannten flüchteten in unbekannte Richtungen, meldet die Polizei.

Die Verdächtigen trugen kurze Haare und Bärte

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und alle um die 1,80 Meter groß. Zur weiteren Beschreibung wurden kurze Haare und Bärte genannt. Einer der Angreifer hatte eine auffällig dünne Statur, er war mit einem blauen Oberteil bekleidet. Ein anderer trug eine weiße Jacke.

Hinweise von Zeugen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.