Mädchen im Bus belästigt: Polizei zeigt Fahndungsfoto

Bottrop. Die Polizei sucht einen Mann, der in einem Bottroper Bus Mädchen sexuell belästigt hat. Nun hat sie ein Foto eines Verdächtigen veröffentlicht.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einem Bus in Bottrop Mädchen belästigt hat. Die Tat ereignete sich bereits am 6. Dezember 2021, nun durfte die Polizei ein Foto veröffentlichen, das ein Schüler aufnehmen konnte. Laut Polizeiangaben hat der Verdächtige in dem voll besetzten Bus mehreren Mädchen ans Gesäß gefasst. Demnach ereignete sich die Tat in einem Einsatzwagen der Linie 267 im Schulverkehr, Ausgangspunkt war der ZOB.

Die Polizei in Bottrop fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei Recklinghausen

Laut Beschreibung handelt es sich um einen Mann, bekleidet mit einer blauen Jacke und einer Jogginghose, seine Haare werden im Fahndungsportal als „dunkel“ beschrieben. In Verbindung mit dem nun veröffentlichten Foto fragt die Polizei: „Wer kennt diesen Mann?“ Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei entgegen unter: 0800 2361 111

