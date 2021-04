Mädchen (9) aus Bottrop angefahren und schwer verletzt

Ein Mädchen (9) ist bei einem Unfall in Bottrop schwer verletzt worden. Es wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Bottrop. Das Mädchen aus Bottrop ist mit einem Tretroller unterwegs gewesen. Beim Überqueren einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw.

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Devensstraße/Friedrich-Ebert-Straße in Bottrop ist am Mittwochnachmittag ein neunjähriges Mädchen angefahren und verletzt worden.

Polizei: Mädchen fuhr offenbar auf ein Handzeichen hin los

Das Mädchen aus Bottrop war gegen 16.10 Uhr auf einem Tretroller unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gab ein Autofahrer dem Kind an der Kreuzung ein Handzeichen, dass es noch vorbeifahren könne. Beim Überqueren der Straße kam es dann allerdings zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer (25) aus Bottrop, der neben dem anderen Autofahrer stand und nach links abbiegen wollte.

Das Mädchen musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo die Neunjährige auch stationär aufgenommen wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 550 Euro. Die Unfallstelle war rund eine Stunde lang gesperrt.