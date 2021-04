Lkw-Tank aufgerissen: Feuerwehr Bottrop im Einsatz auf A 42

Die Bottroper Feuerwehr hat den Kollegen in Oberhausen bei einem Unfall auf der A 42 geholfen. Der Dieseltank eines Lkw war aufgerissen worden.

Oberhausen/Bottrop. Bottroper Feuerwehr leistet mit Umweltschutzzug Unterstützung für Oberhausener Kollegen. Rund 400 Liter Diesel aus dem Lkw-Tank aufgefangen.

Bei einem Unfall auf der A 42 am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, hat die Bottroper Feuerwehr die Oberhausener Kollegen unterstützt.

In Fahrtrichtung Dortmund an der Ausfahrt Neue Mitte hatte sich ein Lkw-Fahrer den Tank aufgerissen. Wie die Feuerwehr Bottrop mitteilte, wurde das offenbar durch umherfliegende Wrackteile nach dem schweren Unfall in der Gegenrichtung verursacht, bei dem sich ein Auto überschlagen hatte.

Feuerwehr Oberhausen schon in mehreren Einsätzen gebunden

Weil die Feuerwehr Oberhausen in mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gebunden war, wurde die Feuerwehr Bottrop bei diesem Folgeunfall auf der A 42 um Unterstützung gebeten. Sie rückte mit dem Umweltschutzzug und der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop-Vonderort aus: Größere Mengen Diesel waren auf die Fahrbahn gelaufen.

Bottroper Einsatzkräfte dichten den Lkw-Tank ab

Die Einsatzkräfte fingen den Kraftstoff mit Auffangwannen auf und dichteten den stark beschädigten Tank ab. Danach mussten noch rund 400 Liter Diesel aus dem Tank und den Wannen in einen Transportbehälter umgepumpt werden.

Der auf die Fahrbahn gelaufene Kraftstoff wurde abgestreut. Rund zwei Stunden war die Bottroper Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.