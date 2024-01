Hoher Schaden Lkw-Fahrer nietet in Bottrop Laterne um: Alkoholverdacht

Bottrop Eine Laterne und mehr beschädigte ein wohl angetrunkener Lkw-Fahrer im Bereich Scharnhölz- und Industriestraße. Der entstandene Schaden ist hoch.

Am Samstagabend fuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus dem Ausland mit seiner Zugmaschine die Scharnhölzstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung Industriestraße / Im Gewerbepark kam er gegen 20 Uhr auf der Scharnhölzstraße von der Fahrbahn ab, fuhr über die dortige Mittelinsel und beschädigte eine Laterne, ein Verkehrszeichen und einen Zaun.

Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten bei der Beteiligung an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Fahrer auf der Industriestraße angetroffen werden.

Auf Grund von Alkoholgeruch beim Fahrer wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro, so die Polzei.

