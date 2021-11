Lkw-Fahrer löst in Bottrop Kettenreaktion aus: Hoher Schaden

Bottrop. Ein Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen hat in Bottrop beim Abbiegen die Kurve zu eng genommen. Dadurch wurden vier Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt.

Durch eine Kettenreaktion sind in Bottrop im Gewerbegebiet an der Straße Am Rhein-Herne-Kanal am Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge beschädigt worden.

Ein Lkw-Fahrer (56) aus Gelsenkirchen wollte gegen 6.35 Uhr mit seiner Zugmaschine plus Anhänger aus einer Firmen-Einfahrt abbiegen, nahm aber offensichtlich die Kurve zu eng und stieß gegen ein geparktes Auto. Dadurch wurde die Kettenreaktion ausgelöst: Insgesamt wurden vier Fahrzeuge (drei Pkw, ein Lkw) ineinander geschoben und ein Zaun beschädigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 27.500 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, kam aber wenig später zur Unfallstelle zurück. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

