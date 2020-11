Lkw-Fahrer (83) bei Unfall verletzt - Verursacher gesucht

Bottrop-Kirchhellen. Ein Dorstener gibt an, dass sein Lkw in Kirchhellen von einem entgegenkommenden Fahrzeug beschädigt wurde. Nach diesem sucht nun die Polizei.

Ein Lkw-Fahrer (83) aus Dorsten war am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Münsterstraße in Richtung Dorsten unterwegs. Nach seinen Angaben wurde der Lkw vermutlich in einer Linkskurve durch ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt . Hierbei soll der Außenspiegel des Lkw eingeklappt sein, wodurch die Scheibe an der Seite des Fahrers zerbrach. Durch die Scherben verletzte sich der Lkw-Fahrer, soll sich laut Polizei leichte Schnittverletzungen an der Nase und an der Stirn zugezogen haben.

Hinweise zum genauen Unfallort auf der Münsterstraße in Kirchhellen fehlen

Zudem soll das auf dem Lkw geladene Auto ebenfalls leicht beschädigt worden sein. Der 83-jährige fuhr erst weiter und meldete den Unfall später. Der genaue Unfallort ist nicht bekannt, eine Beschreibung des anderen Fahrzeuges liegt nicht vor.

Hinweise zum Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.

