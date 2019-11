Völlig ausgebrannt ist die Fahrerkabine eines Lkw, den die Bottroper Feuerwehr auf der A 31 am Freitagmorgen löschen musste.

Sperrung Lkw-Brand: Die A 31 in Richtung Bottrop ist gesperrt

Bottrop. Zwischen den A 31-Anschlussstellen Dorsten und Kirchhellen ist ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn Richtung Bottrop ist gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lkw-Brand: Die A 31 in Richtung Bottrop ist gesperrt

Einsatz auf der Autobahn A 31: In Fahrtrichtung Bottrop ist zwischen den Anschlussstellen Dorsten und Kirchhellen ein Lkw in Brand geraten. Ein Löschzug der Bottroper Feuerwehr und ein Tanklöschwagen aus Dorsten sind am Freitagmorgen ausgerückt, um den Lkw zu löschen. Der Standstreifen ist dadurch blockiert. Die Autobahn Richtung Bottrop/Oberhausen musste gesperrt werden.

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr ist niemand verletzt worden. Die Autobahnpolizei appelliert noch einmal an alle Fahrer im betroffenen Bereich, eine Rettungsgasse zu bilden.