Linke in Bottrop wirft Corona-Krisenstab Verharmlosung vor

Bottrop. Gerade erst warb der Corona-Krisenstab um mehr Vertrauen. Prompt kommt von der Linkspartei in Bottrop heftige Kritik. Darum geht es den Linken.

Die Bottroper Linkspartei hält den Infektionsschutz wegen der Ansteckungsgefahr durch Coronaviren in Bottrop für unzureichend. Ratsherr Niels Holger Schmidt wirft Krisenstableiter Paul Ketzer Verharmlosung vor. „Die Infektionslage in Bottrop verschärft sich, die aggressive englische Corona-Variante breitet sich aus“, sagte Schmidt, doch der Krisenstab ergreife nur das Minimum an Schutzmaßnahmen. So gehe wertvolle Zeit für einen besseren Schutz der Menschen in Bottrop verloren.

Der Ratsherr führt dazu Beispiele an: So habe die Linke im Juni und ein weiteres Mal im November vorgeschlagen, Lehrpersonal in Bottrop durch FFP2-Masken zu schützen. Das sei abgelehnt worden. Acht Wochen später sei es dann doch umgesetzt worden. So seien sieben Monate vertrödelt worden. „Die Beschäftigten wurden ungeschützt in die zweite Corona-Welle geschickt“, meint der Ratsherr.

Bottroper Linke fordern Schnelltests für Schüler und Lehrer

Auch bei der Ausstattung von Klassenzimmern mit Luftfiltern meldet Schmidt Kritik an. Seine Partei habe auch das im November beantragt, doch die Luftfilter habe es erst im Februar gegeben.

Der Ratsherr fordert nun Corona-Schnelltests für alle Schüler und Lehrer in Bottrop. In Österreich werde das praktiziert. „Dort wurden hunderte unerkannte Infizierte gefunden“, sagte Schmidt. Er könne nicht erkennen, warum Bottroper Familien weniger Schutz verdienten.

