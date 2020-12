Lichterkette wandert weiter durch Bottrop-Fuhlenbrock

Bottrop. Die Narren bringen jetzt das Licht zu zwei Einzelhändlern aus dem Bottroper Ortsteil. Es weist so auf die schwierige Situation des Handels hin.

Die Fuhlenbrocker Lichterkette wandert weiter. Die Spur zog sich bereits von der Kita St. Bonifatius zum Awo Seniorenzentrum und von dort aus zu den Fuhlenbrocker Narren um Vorsitzenden Christoph Emschermann. Die Narren haben lange überlegt, wer in dieser Zeit ein Licht besonders gut gebrauchen könnte. Die Folgen der Corona-Pandemie bringen den Einzelhandel in schwieriges Fahrwasser. Die Umsätze bleiben in vielen Bereichen deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Teil-Lockdown wird die Probleme voraussichtlich noch verschärfen. Eigentlich müsste der stationäre Einzelhandel gerade das Geschäft des Jahres machen: das Weihnachtsgeschäft. Und das trifft natürlich auch die Einzelhändler in Fuhlenbrock.

Narren danken so für Unterstützun

Deswegen haben sich die Fuhlenbrocker Narren entschieden, das Licht an zwei Einzelhändler weiterzugeben. Die „Gummizelle“ von Germar Gilbert auf der Schillerstraße ist schon länger eng mit den Fuhlenbrocker Narren verbunden. Es wurden bereits verschiedene Aktionen, insbesondere rund um den letzten Rosenmontagszug gemacht. Daneben ist „Lotto am Markt“ von Christiane Neuhäuser ebenfalls schon länger eine Unterstützerin des Vereins. Obwohl sie eher im Hintergrund tätig ist, hat sie stets ein offenes Ohr für die Aktionen der Narren. Die Fuhlenbrocker Narren freuten sich jedenfalls, an die beiden das Licht weiterzugeben und hoffen, damit ein positives Zeichen für den lokalen Handel zu setzen.

Mehr aus Bottrop gibt es auf waz.de/bottrop.