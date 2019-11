Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leuchtreklame und Graffiti

Nach prangt am Vordach an der Hansastraße die grüne Moses-Leuchtreklame. Die werde aber in den nächsten Wochen abgebaut, verkündet Christian Zöll. Dann erinnert von außen nichts mehr an das kurze Gastspiel dieses Kaufhauses.

Rücksichtslose Zeitgenossen haben das Gerüst vor der Fassade genutzt, um hinaufzusteigen und die Wand mit Graffiti zu verschmieren. Jetzt nach dem Abbau des Gerüst prangen sie teils unübersehbar auf der Fassade. Aber auch das werde noch gereinigt, verspricht Zöll. Dafür käme dann beispielsweise ein Hubsteiger zum Einsatz.