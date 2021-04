Letzte Vollsperrung für neues Stellwerk: Busse statt Bahnen

Auf den Linien S9 und RE 14 fahren in Bottrop Busse statt Bahnen vom 21. bis 25. Mai.

Duisburg/Bottrop. Für das neue Stellwerk in Duisburg müssen ab dem 21. Mai noch einmal fünf Tage Bahnstrecken gesperrt werden. Statt Bahnen fahren Busse.

Die Deutsche Bahn (DB) nimmt am 26. Mai um die zweite. Ausbaustufe des neuen Stellwerkes Duisburg nach rund drei Jahren Bauzeit in Betrieb. Ein letztes Mal muss die Eisenbahnstrecke zwischen Essen und Duisburg vom 21. bis 25. Mai in beide Richtungen gesperrt werden. Auch die Gleise zwischen Essen West und Bottrop stehen nicht zur Verfügung.

.Die Züge der RE 14 (Nordwestbahn) fallen zwischen Essen-Steele und Bottrop Hbf und am 23. Mai auf dem Streckenabschnitt zwischen Essen Hbf und Dorsten aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die S 9 (Abellio) fällt zwischen Essen Hbf und Essen-Dellwig Ost aus. Hier fahren Busse im S-Bahn-Takt. In Tagesrandlagen verkehren einige Busse bis/ab Bottrop Hbf. Am 23. Mai bis ca. 15 Uhr fahren die Busse darüber hinaus bis Haltern und Recklinghausen, dann verkehren keine Züge nördlich von Essen Hbf auf der S 9.

Zeitkartenkunden der Preisstufen B und C, die Essen oder Duisburg im Geltungsbereich ihres Tickets haben, können ohne Zuzahlung alle Umleitungsstrecken befahren. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter www.bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.