Lehrkräfte in Quarantäne: HHG schickt Schüler nach Hause

Bottrop. Das Gymnasium kann wegen des Ausfalls Präsenzunterricht nicht mehr organisieren. Stadt bietet ihrem Personal Schnelltests im Saalbau an.

Das Heinrich-Heine-Gymnasium wird wegen der Infektion einer Lehrerin und den folgenden Quarantäneanweisungen alle Klassen bis auf die angehenden Abiturienten in den letzten Schultagen vor den Ferien daheim unterrichten. Die Abiklausuren finden planmäßig statt. Das Online-Terminbuchungssystem für Impftermine der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wird wird wegen der hohen Falschbuchungsquote außer Betrieb genommen. Für das städtische Personal will die Stadt so schnell wie möglich ein Testzentrum im Saalbau einrichten.

Infektionen in acht Kinderbetreuungseinrichtungen

In Kitas und Tagespflegen gibt es derzeit in acht von 37 Einrichtungen Infektionen. Das teilte Gesundheitsdezernent Jochen Brunnhofer im Rat der Stadt mit. In Schulen sind eine Lehrkraft und 57 Schüler positiv getestet. Die Testung der Lehrerin am HHG am 16. März hat allerdings weit reichende Konsequenzen. Sie hatte zwar nach Angaben von Stadt-Sprecher Ulrich Schulze keine Kontakte zu Schülern, aber 15 Lehrkräfte seien in Quarantäne geschickt worden. Freiwillige Schnelltest seien zwar alle negativ ausgefallen, aber die Quarantäneverfügungen gälten noch.

Deshalb hat Schulleiter Tobias Mattheis nach Rücksprache mit der Bezirksregierung seit Dienstag den Unterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis Q1 auf Distanzunterricht umgestellt, weil den auch die Lehrkräfte in Quarantäne leisten können. Für Schülerinnen und Schüler sei keine Quarantäne angeordnet, betont Mattheis.

Impftermine nur noch per Telefon

Impftermine im Bottroper Impfzentrum können ab sofort nur noch telefonisch gebucht werden. Das teilt die Stadt mit, nachdem es über die Online-Impfvergabe zuletzt massiv zu Falschbuchungen gekommen war. Für Personen, die aufgrund ihres Alters impfberechtigt sind, derzeit 80 Jahre und älter, stehen wie bisher die Rufnummern116117 und 0800-116117-02 zur Verfügung. Im Impfzentrum Bottrop werden nach Angaben der Stadt in den kommenden Tagen zahlreiche weitere Termine zur Buchung angeboten, so dass für diese Personengruppe ausreichend freie Termine vorhanden seien.

Die Stadt plant für ihre Mitarbeiter „uneingeschränkte Testangebote“ in einer zentralen Einrichtung im Saalbau, berichtete Brunnhofer im Rat. Vermutlich werde es für jeden zwei Testangebote pro Woche. Ein mobiles Team werde Impfangebote in den Verwaltungs-Außenstellen machen.

Kritik am Krisenstab und der Konter

Linke und DKP haben im Rat massiv die Arbeit des Bottroper Krisenstabes kritisiert. „Es ist zuwenig, wenn man immer nur das Minimum macht, was das Land vorgibt“, sagt Niels Holger Schmidt und erinnerte daran, dass die Linke die jetzt angelaufenen Schnelltest in Schulen schon vor einem halben Jahr gefordert habe. Nach seiner Ansicht hätte zur Wiederöffnung der Schulen der Krisenstab die Tests organisieren müssen, als die Tests vom Land nicht in den Schulen ankamen.

Michael Gerber (DKP) warf Krisenstab und Verwaltungsspitze sogar „Verwaltungsversagen“ vor: „Schulöffnungen ohne Zwangstest und Impfstrategie waren unverantwortlich.“ Diese Kritiken nannte Oberbürgermeister Bernd Tischler „unerhört“: „Ich stelle mich uneingeschränkt vor meine Leute und bitte um deutlich mehr Fairness.“