Laute Explosion: Geldautomat in Kirchhellen gesprengt

Polizisten verschaffen sich nach der Sprengung des Geldautomaten einen Eindruck von den Schäden an der Filiale der Deutschen Bank auf der Hauptstraße in Kirchhellen.

Unbekannte sprengten einen Geldautomaten der Deutschen Bank und rasten vor der Polizei in einem Sportwagen davon.

Der Geldautomat an der Zweigstelle der Deutschen Bank in Bottrop-Kirchhellen ist gesprengt worden. Wie Zeugen berichten, war es in der Nacht zum Sonntag gegen 0:40 Uhr auf der Kirchhellener Einkaufsmeile zu einer sehr lauten Explosion gekommen. Auch die Geschäftsräume des Geldinstitutes an der Hauptstraße wurden dabei stark beschädigt.

Die alarmierten Polizisten verschafften sich in der Nacht einen ersten Eindruck über das Ausmaß der Schäden. Als sie an Ort und Stelle vor dem Geldhaus eintrafen, hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen. Ihr Tatwerkzeug für die Sprengung hatten sich am Tatort liegen gelassen. Auch Gasflaschen bleiben dort stehen. Zeugen berichten, dass die Unbekannten in einem schwarzen Sportwagen davon gerast waren.

Die Höhe der Beute ist nicht bekannt

Ob die Täter Beute machten und in welcher Höhe ist bisher nicht bekannt. Die Polizei setzte einen Hubschrauber zur Suche nach den Tätern ein. Außerdem fahndeten Streifenwagen in der näheren Umgebung der Bankfiliale nach ihnen.

Auch die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude mittlerweile. Nach ersten Erkenntnissen sei die Statik des Hauses nicht beeinträchtigt, heißt es. Die Kriminalpolizei setzt ihre Ermittlungen fort.