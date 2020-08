Polizei Lastwagen fährt Mädchen auf Überweg in Kirchhellen an

Bei dem Unfall wurde das Kind am Knie verletzt. Die Polizei berichtet: Der Laster bremste erst und fuhr dann einfach weiter.

Ein elfjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen so schwer verletzt worden, dass es in Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei berichtet, war das Kind am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße in Kirchhellen unterwegs und wollte an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren.

Zeitgleich näherte sich ein 22-jähriger Fahrer in seinem Lastwagen dem Überweg. Der Gladbecker verringerte nach Angaben der Polizei zwar seine Geschwindigkeit, hielt aber nicht vor dem Fußgängerüberweg an und setzte seine Fahrt fort, als sich das Mädchen bereits auf dem Fußgängerüberweg befand.

Von einem ins nächste Krankenhaus

Der Lkw-Fahrer fuhr das Kind mit seinem Lastwagen an und verletzte es am Knie. „Vor Ort ließ sich die Verletzung augenscheinlich als leicht einstufen“, heißt es in dem Polizeibericht. Allerdings brachten Sanitäter das Mädchen mit dem Rettungswagen zunächst zu Untersuchungen in das Bottroper Marienhospital. Anschließend wurde es von dort dann in das Knappschaftskrankenhaus gebracht.