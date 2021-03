Kultur im Netz Lange Nacht in Bottrops Bibliothek als Online-Format

Bottrop. Die Stadtbibliothek sendet Freitagabend anderthalb Stunden Live-Programm im Netz. Zuschauer können dabei aktiv miträtseln.

Irgendwann ist es immer das erste Mal: Die beliebte Lange Nacht der Bibliotheken findet coronabedingt Freitagabend online statt. Dafür hat die Lebendige Bibliothek ein komprimiertes Programm über anderthalb Stunden aufgezeichnet, bei dem aber so bekannte und beliebte Bottroper Akteure wie der All Woman Chor, Benjamin Eisenberg oder Maja und Werner Bartelt-Brüggemeier vom ehemaligen Figurentheater Sonstwo dabei sind.

Von Literatur bis Comedy und Magie

Natürlich bedeutet auch für das Vorbereitungsteam um Eveline Siegert eine große Veränderung, vom gewohnten gut vierstündigen Live-Programm in der zuletzt immer proppevollen Bibliothek auf ein Online-Format in Spielfilmlänge zurück zu fahren. Aber ausfallen lassen wollte man das seit 2005 alle zwei Jahre NRW-weit stattfindende Ereignis dennoch nicht. Neben den genannten Akteuren kommt natürlich auch die Literatur nicht zu kurz: So gibt es Texte u.a. von Ingeborg Struckmeyer, Ralf Kramp oder Stephanie Gregg. Schnellzeichnerin Charlotte Hofmann, Magier Martin Freund oder das komödiantische Duo Nuria Hansen und Karin Bucksteeg sind ebenfalls mit von der Partie. Im Laufe des Programms gibt es vier Rätsel, die die Zuschauer lösen sollen. Es gibt auch Preise zu gewinnen.

Gesendet wird auf dem Kanal der Lebendigen Bibliothek am Freitag, 19. März, um 20 Uhr: www.lebendige-bibliothek.de. Rätselteilnehmer mailen die Lösungen an: stadtbuecherei@bottrop.de.