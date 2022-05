Landtagswahl in Bottrop: Die wichtigsten Infos zum Wahltag

Bottrop. NRW wählt am 15. Mai einen neuen Landtag. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um die Wahl in Bottrop: Kandidaten, Briefwahl, Wahllokale.

Am 15. Mai 2022 entscheidet sich bei der Landtagswahl auch in Bottrop, wer Nordrhein-Westfalen in den kommenden fünf Jahren regiert. Bei der Wahl zum 18. Landtag von NRW sind insgesamt 13,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – darunter rund 786.000 Erstwählende.

Wahlberechtigt in Bottrop sind alle deutschen Staatsbürger, die am Wahltag volljährig sind, ihren Hauptwohnsitz in der Stadt haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, das sind in Bottrop in diesem Jahr rund 88.900 Einwohner.

Landtagswahl in Bottrop: Briefwahlstellen seit 11. April geöffnet

Anfang April werden die Wahlunterlagen von der Deutschen Post verschickt. Die Briefwahlstellen im Casino des Saalbaus und in der Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen sind seit dem 11. April geöffnet. Die Zahl der Briefwähler ist in diesem Jahr wieder besonders hoch.

Bottrop ist in 65 Stimmbezirke eingeteilt. Für den Wahltag sucht die Stadt noch Wahlhelfer, die beim Auszählen der Stimmen unterstützen. Für die Tätigkeit im Briefwahlvorstand wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 Euro und im Wahlvorstand im Stimmbezirk gibt es 50 Euro. Für das Ehrenamt kann sich jeder wahlberechtigte Einwohner bewerben. Weitere Infos gibt es auf der städtischen Homepage.

Landtagswahl in Bottrop: Kandidaten und Ergebnisse für den Wahlkreis

Bei der Landtagswahl werden entweder direkt im jeweiligen Wahllokal oder per Briefwahl zwei Stimmen abgegeben, die Erst- und die Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, welche Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis in den Landtag einziehen. Die Zweitstimme zählt für die jeweiligen Parteien und bestimmt damit am Ende die Sitzverteilung im 18. NRW-Landtag.

Bottrop bildet in diesem Jahr den neu zugeschnittenen Landtagswahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI zusammen mit einem Teil von Gladbeck. NRW ist in insgesamt 128 Wahlkreise aufgeteilt. Zum ersten Mal errechnet sich die Verteilung der Wahlkreise nicht nach der Einwohnerzahl, sondern nach der Zahl der Wahlberechtigten. Das Landeswahlgesetz wurde dafür im Jahr 2020 geändert.

Als Direktkandidaten für die Landtagswahl 2022 in NRW gehen in Bottrop diese zehn Politikerinnen und Politiker ins Rennen:

Landtagswahl 2022 im Wahlkreis Bottrop – Recklinghausen VI

Thomas Göddertz (SPD)

Annette Bunse (CDU)

Joachim Gutsche (Grüne)

Andreas Mersch (FDP)

Detlef Bauer (AfD)

Günter Blocks (die Linke)

Bärbel Kersken (MLPD)

Gerhard Dorka (DKP)

Holger Hidde (die Basis)

Mohamad Samer Hadid (Team Todenhöfer) Lesen Sie hier eine große Übersicht der Direktkandidaten für Bottrop.

Bei der Landtagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 66,8 Prozent. Als Direktkandidat ist Thomas Göddertz (SPD) in den Landtag gewählt worden mit 40,7 Prozent der Erststimmen. Annette Bunse zog nicht über die Liste ein, rückte aber 2020 in den Landtag nach.

