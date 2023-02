Landjugend Kirchhellen feiert dieses Jahr den 75. Geburtstag

Bottrop-Kirchhellen. Viele traditionelle Veranstaltungen sind zum Jubiläum geplant. Außerdem verzeichnet die Landjugend Kirchhellen einen Anstieg ihrer Mitglieder.

„Dieses Jahr ist kein Jahr wie jedes andere“, sagt Nils Feldhaus, erster Vorsitzender der Landjugend Kirchhellen. 2023 wird das 75-jährige Bestehen gefeiert. Trotz des fortgeschrittenen Alters hat die Landjugend nichts von ihrer jungen Strahlkraft verloren. 74 neue Mitglieder wurden zuletzt bei der Generalversammlung aufgenommen.

„Eine sehr gute Zahl“, wie Feldhaus findet. In Zeiten, in denen andere Vereine sich auflösen oder schwindende Mitgliederzahlen vorweisen, sticht die Landjugend als positives Beispiel heraus. „Darauf sind wir stolz“, meint Feldhaus. „Es zeigt, dass wir in und um Kirchhellen gut ankommen und die Jugendlichen mit unseren Angeboten erreichen.“

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Erste große Ereignisse werfen bereits ihre Schatten voraus. Zunächst findet die Mottofete am 1. April auf dem Hof Strangemann statt. Gefolgt von einem Jubiläumswochenende vom 6. bis 7. Mai mit einer Messe am Sonntag. Danach soll es Frühschoppen geben, zu dem jeder aus Kirchhellen gerne dazustoßen darf. Am Mittwoch, 7. Juni, das ist der Tag vor Fronleichnam, wird traditionell das Sommerfest gefeiert. Das Oktoberfest wird wieder in Zusammenarbeit mit dem VfB Kirchhellen am 2. Oktober veranstaltet. Hinzu kommen interne Partys mit aktuellen und ehemaligen Mitgliedern. Am Brezel- und Schützenfest will man sich beim Zug mit einem eigenen Festwagen präsentieren, der vorher von den Mitgliedern selbst gestaltet wird. Außerdem sind weitere Aktivitäten geplant wie Kanu- oder Kartfahren, Topgolf spielen oder Besichtigungen von Höfen.

Landjugend Kirchhellen benötigt zweiten Pröttelwart

Anlässlich der Generalversammlung hat die Landjugend Kirchhellen noch ein zweites, neues Amt geschaffen. Neben Robert Schulte-Kellinghaus als erster Pröttelwart gibt es jetzt mit Felix im Winkel einen zweiten Pröttelwart. Den Grund für die Personalentscheidung erklärt Nils Feldhaus. „Die Landjugend wächst“, sagt er. „Dementsprechend werden auch unsere Materialien immer mehr.“ Der Pröttelwart ist nämlich derjenige, der sich um das Equipment der Landjugend kümmert.

Bei den Veranstaltungen legen die Mitglieder oft und gerne selber Hand an. „Aktuell sind wir dabei, das dritte und vierte Kassenhaus für unsere Feten zu bauen“, sagt Luis Kalde, zweiter Vorsitzender. Außerdem kann, wenn zu wild gefeiert wird, manchmal etwas von der Ausstattung kaputtgehen oder muss repariert werden.

Landjugend Kirchhellen sagt Danke an die landwirtschaftlichen Betrieben

Ungefähr 250 Mitglieder zählt zurzeit die Landjugend. Die Altersspanne reicht von 16 bis 30 Jahren. Da ist es gar nicht so leicht, alle auf den diversen digitalen Wegen zu erreichen. Feldhaus: „Wir wollen über Social Media immer aktuell bleiben und uns anpassen. Auf unserem Instagram-Kanal sind wir sehr aktiv.“ Er hat aber festgestellt: „Es hat sich gewandelt. Vor zehn Jahren ging es über Facebook.“ Doch inzwischen sagt er: „Facebook ist mehr oder weniger tot.“ Jüngst wurde eine Gruppe bei WhatsApp inklusive Newsletter eingerichtet, sodass alle Mitglieder über Smartphones immer auf den neuesten Stand gebracht werden.

Mit viel Vorfreude schaut der neu gewählte Vorstand auf das Jubiläumsjahr. „Uns ist wichtig, sich bei den landwirtschaftlichen Betrieben von Kirchhellen für die Unterstützung zu bedanken“, sagt Nils Feldhaus rückblickend. Auch in Zeiten von afrikanischer Schweinepest und Vogelgrippe habe man die Landjugend im vergangenen Jahr auf die Höfe gelassen, so dass sie die Veranstaltungen durchführen konnten.

Der neue Vorstand der Landjugend Bei der neue Vorstand der Landjugend Kirchhellen setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Erster Vorsitzender: Nils Feldhaus, erste Vorsitzende: Marina Janinhoff. Zweiter Vorsitzender: Luis Kalde, zweite Vorsitzende: Prisca Kalde. Dazu Paul Diericks und Pia Nowak (beide Kassierer), Johannes Nothelle und Helena Nothelle (beide Schriftführer), Hannah Böing, Laurenz Kalde (beide Sportwarte). Außerdem: Bernd Schenke, Eva Boekstegen Jan Brinkert, Anna Schulte-Bockum (allesamt Beisitzer) Erster Pröttelwart: Robert Schulte-Kellinghaus, zweiter Pröttelwart: Felix im Winkel. Webmaster: Andre Stappert, Präses: Pfarrer Christoph Potowski.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop