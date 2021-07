Das Land hat’s verboten. Im Impfentrum dürfen am Montag keine Kinder geimpft werden.

Corona Land stoppt Stadt: Kein Impfangebot an Bottroper Kinder

Bottrop. Stadt und Kassenärzte wollten am nächsten Montag im Impfzentrum Kinder und Jugendliche impfen. Das hat das Land am Mittag verboten.

Das Land hat per Anweisung eine geplante Impfaktion der Stadt verboten. Am Montag hätte im Impfzentrum ein Tag der offenen Tür für Zwölf- bis 15-Jährige stattfinden sollen. Das kann jetzt nicht stattfinden. Eine entsprechende Anweisung hat am Mittag das NRW-Gesundheitsministerium erteilt.

Die einmalige Impfaktion für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren hätte fast völlig unbürokratisch ablaufen sollen. Kommt mit Euren Kindern am Montag vorbei, hatte die Stadt Eltern eingeladen. Impfstoff haben wir reichlich. Ihr braucht keine Anmeldung, den Termin für die zweite Impfung könnt Ihr gleich vor Ort vereinbaren. Einzige Bedingung für die Impfung: Die Kinder müssen in Bottrop gemeldet sein.

Daraus wird jetzt nichts - „entgegen den Wünschen vieler Eltern“, bedauert Stadt-Sprecher Andreas Pläsken. Grund für das Verbot aus Düsseldorf: „Leider sind die finalen Abstimmungsgespräche zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit, der Ständigen Impfkommission und den zuständigen Landesministerien zu keinem Abschluss gekommen“, meldet die Stadt.

Daher besteht aktuell nur die Möglichkeit, sich bei einem Kinder- und Jugendarzt impfen zu lassen. Die freien Kapazitäten können am Montag, 12. Juli als Tag der offenen Tür ohne Terminvereinbarung für alle Personen ab 16 Jahren genutzt werden.

