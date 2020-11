Land billigt Bottrop Zuschüsse, um Leerstände anzumieten

Bottrop. Das Land hat ein Programm aufgelegt, womit Städte leerstehenden Ladenlokale anmieten und weiter vergeben können. Davon profitiert auch Bottrop.

437.000 Euro stellt das Land der Stadt Bottrop zur Stärkung der Innenstadt bereit. Das berichtet die CDU-Landtagsabgeordnete Anette Bunse. Die Stadt profitiert damit vom Sofortprogramm der NRW-Koalition Die NRW-Koalition stärkt in dieser schwierigen Zeit die Innenstädte und Zentren. Noch in diesem Jahr, so Anette Bunse, werde das Geld ausgezahlt.

So bietet das Landesprogramm den Städten unter anderem die Möglichkeit, leerstehende Ladenlokale anzumieten und dann an Initiativen, Star-Ups oder Gründer weiter zu vermieten. Bedingung dabei: Der Vermieter darf maximal 70 Prozent der Miete aufrufen, die er zuvor eingenommen hat. OB Bernd Tischler hatte gegenüber der Lokalredaktion angekündigt, dass sich die Stadt für dieses Programm bewerben werde und angedeutet, dass die Stadtverwaltung auch in guten Gesprächen mit interessieren Immobilieneigentümern sei.

Landtagsabgeordnete bezeichnet das Programm als „Lichtblick“

Anette Bunse bezeichnet das Förderprogramm als einen „Lichtblick“ für den Handel und für die Bürgerinnen und Bürger. „Von einer starken Innenstadt profitieren alle in Bottrop. Sie ist das Aushängeschild und auch ein Ort der Begegnung. Corona hat den Einzelhandel auch in unserer Stadt getroffen. Mit dem Fördergeld will die NRW-Koalition den Kommunen eine Stütze in dieser schweren Zeit sein und ihnen unter die Arme greifen.“