Bottrop. E-Autos können beim Laden kostenlos abgestellt werden. Straßenverkehrsamt Bottrop überwacht Ladesäulen verstärkt und hat viele Verstöße bemerkt.

Ladeplätze für E-Autos werden neu gekennzeichnet

Neue Schilder weisen nun darauf hin, wo E-Fahrzeuge geparkt werden können, um diese aufzuladen. Darauf weist das Straßenverkehrsamt hin. Hintergrund der Änderung ist eine Anordnung des Verkehrsministeriums NRW, weshalb die bisher gültige Parkanordnung an den Ladesäulen im Stadtgebiet abgeändert worden ist. Die neue Beschilderung soll einer unmissverständlichen und eindeutigen Parkregelung an speziell für E-Autos eingerichteten Ladestationen dienen.

Dazu ist ein Schild mit einem Symbolbild für E-Fahrzeuge – ein Fahrzeug mit Stecker auf weißem Grund - in den Verkehrszeichenkatalog aufgenommen worden. Dieses Schild ist nunmehr auch in Bottrop an den Parkplätzen mit Ladesäulen zu finden. Kern der neuen Regelung ist, dass alle Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen ab sofort an den Säulen im Stadtgebiet für die Dauer von drei Stunden aufgeladen werden können, ohne eine Parkgebühr zu bezahlen. Dafür muss allerdings eine Parkscheibe im Auto ausgelegt werden.

Die neue Regelung ist noch nicht allen Autofahrern bekannt

Die neue Beschilderung gilt bereits für die folgende Parkplätze: - Kirchhellener Ring - Ostring - Brakerstraße - Am Hauptbahnhof - Am Quellenbusch - Gleiwitzer Platz - Parkplatz Luise-Hensel-Straße - Josef-Albers-Straße - Parkplatz Gladbecker- Straße - Brauerstraße - Parkplatz Schultze-Delitzsch Straße Weitere Standorte werden zeitnah entsprechend beschildert. Die Bevorrechtigung von E-Fahrzeugen soll gewährleisten, dass Bürgerinnen und Bürger nicht umständlich nach Ladesäulen im Stadtgebiet suchen müssen, wenn der für sie reservierte Platz besetzt ist.

Um den Fahrzeugen mit E-Kennzeichen die Nutzung zu ermöglichen, werden die Ladesäulen durch das Straßenverkehrsamt verstärkt überwacht. Fahrzeuge, die nicht eindeutig mit einem E-Kennzeichen zu erkennen sind, werden zunächst verwarnt und anschließend abgeschleppt. So haben die Verkehrsüberwachungskräfte seit August bereits 167 Fahrzeuge mit herkömmlichen Verbrennungsmotor auf den für E-Fahrzeuge vorgesehenen Parkplätzen verwarnt. Diese hohe Anzahl von Verwarnungen zeigt, dass die neue Regelung noch nicht bei allen Autofahrern bekannt ist.

Ratsbeschluss: E-Autos parken überall drei Stunden lang kostenlos

Grundsätzlich hat der Rat im Februar 2019 beschlossen, dass alle Fahrzeuge mit E-Kennzeichen auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen kostenfrei parken können. Hierbei ist unter Benutzung der Parkscheibe die jeweilige Höchstparkdauer von 3 Stunden einzuhalten. Darüber hinaus können E- Fahrzeuge auf dem ehemaligen RAG-Parkplatz (Osterfelder Straße) ohne Beachtung der Höchstparkdauer geparkt werden.