Bottrop/ Oberhausen Fast sechs Wochen war die Landesstraße 621 (Alter Postweg) zwischen Bottrop und Oberhausen voll gesperrt. Aber es droht die nächste Sperrung.

Ist es ein Weihnachtswunder? Der Alte Postweg (Landesstraße 621) zwischen Bottrop und Oberhausen ist jetzt überraschenderweise doch wieder frei. Die Vollsperrung aufgehoben.

In der vergangenen Woche hieß es noch vonseiten von Straßen NRW: „Wir gehen aktuell davon aus, die Sperrung bis zum 22. Dezember andauern wird.“ Nun kommt es anders.

„Aufgrund der Witterung konnte die Fahrbahnmarkierung nur provisorisch aufgetragen werden. Die endgültige Markierung der Fahrbahn erfolgt im kommenden Jahr, dann muss die Landesstraße nochmals für kurze Zeit gesperrt werden“, so Straßen NRW in einer Pressemitteilung.

Ab dem 6. November war die Landesstraße „Alter Postweg“ zwischen Oberhausen und Bottrop in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Geplant war eine Fertigstellung bis Anfang Dezember dieses Jahres.

„Die Arbeiten an dem Abschnitt zwischen der Stadtgrenze und Am Gutshof in Oberhausen hatten sich unter anderem wegen witterungsbedingter Baupausen und einem erhöhten Aufwand zur Wiederherstellung des Untergrundes der Landesstraße verzögert“, schreibt Straßen NRW.

