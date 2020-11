Kutschenfahrfreunde verbinden Sport und Tierschutz

Kirchhellen. Trainings- und Ausbildungsangebote des 1991 gegründeten Vereins stehen auch Nichtmitgliedern offen. Eigenes Gespann für die Nachwuchsarbeit.

Die Kutschenfahrfreunde Kirchhellen melden Erfolge des Nachwuchses und wollen weiter wachsen. Der 1991 als Gemeinschaft der Kutschenfreunde gegründete Verein hat heute mehr als 120 Mitglieder.

Erfolgreicher Nachwuchs: Henry Schmücker und Hanna Ehrenberg mit dem Gespann der Kutschenfahrfreunde. Foto: Andrea Fritz

Das Jahresprogramm beginnt mit der Frühjahrsausfahrt durch die Kirchheller Heide und ist neben der dreitägigen Kutschenwallfahrt zum Halterner Annaber g, dem Kutschenkorso zum Dorffest sowie der zweitägigen Herbstausfahrt nur ein Teil der Vereinsaktivitäten.

Fahrtrainings im Sommer

Für die sportlich interessierten Mitglieder finanziert der Verein ein Fahrtraining mit einem Fahrtrainer der Qualifikation „Trainer A“ das während der Sommersaison alle 14 Tage auf dem Vereinsfahrplatz stattfindet. Zu diesem Training lädt der Verein auch Nicht-Mitglieder ein.

Natur- und Umweltschutz sowie Tierschutz und die fahrsportliche Förderung junger Menschen gelten als Maxime des Vereins. Die starke Gruppe der Jungfahrer organisiert sich selbstständig; neben einem einmal im Monat stattfindenden Jugendfahrtraining, das für alle Gruppenmitglieder kostenfrei ist, unternehmen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen regelmäßig Jugendtreffen, verabreden Ausflüge, Turnierstarts und vieles mehr.

Schwerpunkt Leinenausbildung

Ein besonderes Augenmerk legt die Vereinsführung auf die Ausbildung an den Leinen. Zu diesem Zweck wird jedes Jahr ein Fahrlehrgang zu den Abzeichen Pferdeführerschein, Kutschenführerschein, Fahrabzeichen FA 5 und Fahrabzeichen FA 4 organisiert. Auch Longierabzeichenkurse werden regelmäßig durchgeführt. Dieses Ausbildungsangebot steht nach Nichtmitgliedern offen.

Um auch den Jüngsten die Möglichkeit zum Kutschenfahren zu geben, gibt es eine weitere Trainingsgruppe für Kinder zwischen 10 und 14 Jahre. Zu diesem Zweck unterhält der Verein ein Zweispänner-Schulgespann aus zwei jungen Mini-Shetlandponys und einem turniertauglichen Marathonwagen. Diese Gruppe besteht zurzeit aus vier Kindern und vereinseigenem Trainer mit der Qualifikation „Trainer C“, die sich sonntags am Fahrplatz zum Fahren trifft. Die kleineren Kinder haben so die Möglichkeit ohne Lehrgangsdruck das Handhaben der Leinengriffe zu erlernen und werden über mehrere Monate in die meistgelehrte Fahrmethode Achenbach-Lehre eingeführt. Für die größeren Kinder bietet das Schulgespann die Möglichkeit erste Turniererfahrungen zu sammeln.

Erfolge für den Nachwuchs

Dass dieses Angebot erfolgreich sein kann, beweisen die Turnierergebnisse. 2019 erreichte Henry Schmücker, heute 13 Jahre, mit dem Schulgespann beim Nachwuchscup Münsterland in der Wettbewerbsklasse Zweispänner Pony den ersten Rang und Marie Heidermann, heute 14 Jahre, den dritten Rang in der Wettbewerbsklasse Einspänner Pony mit einem Privatgespann. Beide Kinder erhielten als Ehrenpreis eine Einladung zu einem Privattraining bei Lars Schwitte in Stadtlohn und bekamen darüber hinaus eine Einladung vom Pferdesportverband Westfalen zum Kinder/Jugend-Fahrtraining für Nachwuchsfahrer.