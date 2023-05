So liegt der Schaltschrank schon seit Monaten, klagen Anwohner der Brauerstraße.

Service Kurios in Bottrop: Wem gehört der umgefallene Schaltschrank?

Bottrop. An der Brauerstraße in der Bottroper Innenstadt ist ein Verteilerkasten umgestürzt worden. Wer kümmert sich drum? Der lange Weg zu einer Antwort.

An der Brauerstraße in der Bottroper Innenstadt liegt seit Monaten ein umgestürzter Verteilerkasten, klagen Anwohner. Offenkundig fühle sich niemand zuständig. Schwieriger beantwortet als gedacht war die Frage: Wem gehört das Teil eigentlich?

Erster Verdächtiger, wenn ein Schaltschrank mit dicken Stromkabeln in der Gegend herumliegt, ist der Energieversorger Ele. Weil sich das auch verschiedene Anwohner schon gedacht und den Versorger darauf angesprochen haben, kennt Ele-Sprecher Peter Efing den Vorgang. Er sagt aber: Ist kein Stromkasten von uns; nach unseren Informationen gehört das Teil der Telekom. Na, dann fragen wir die doch mal.

Die Telekom dementiert. Unsere Baustelle ist das auch nicht, sagt Telekom-Sprecherin Gabriele Michalek: „Nach Informationen aus dem Technikbereich gehört dieser Verteilerkasten nicht zur Infrastruktur der Deutschen Telekom.“ Der Verteilerkasten links daneben „wird von der Telekom genutzt“.

Recherche bei der Stadt Bottrop in Sachen Sondernutzung

Wem kann der Schrank denn sonst gehören? Die Post hat an verschiedenen Stellen Schränke zum Zwischenlagern von Zustellungen stehen. Die kommen aber in der Regel ohne dicke Stromkabel aus. Und auch die Vestische hat solche Schaltschränke, allerdings nur an Haltestellen mit digitalen Fahrplänen (DFI).

Aber es gibt ja jemanden, der den Besitzer des Schaltschranks kennen müsste. Schließlich darf niemand etwas auf und an der Straße bauen oder aufstellen, ohne das bei der Stadtverwaltung zu beantragen oder wenigstens Bescheid zu geben. Schließlich handelt es sich um die Sondernutzung einer öffentlichen Fläche.

Jetzt steigt die städtische Pressestelle tief ein in die Recherche. Und wird tatsächlich fündig. „Am Mittwoch hat es einen Ortstermin am Tatort gegeben“, meldet Stadt-Sprecher Ulrich Schulze. Und auch wenn die Telekom den Besitz abstreitet: „Das ist sehr wohl ein Kasten der Telekom“, sagt Schulze.

Der Bonner Konzern hat jetzt die Auflage aus Bottrop bekommen, den Verteilerkasten wieder aufzustellen oder, falls er nicht mehr benötigt wird, abzuräumen: „Die Situation muss ja behoben werden.“

