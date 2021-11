Die Fassade der Kulturkirche in Bottrop, hier angestrahlt im Rahmen einer Lichtinstallation.

Veranstaltung Kulturkirche in Bottrop lädt erstmals ein zum Martinstreff

Die Kulturkirche veranstaltet erstmals einen Martinstreff. Ab Donnerstagnachmittag mit Angeboten für Kinder und Erwachsene.

Wer eine Alternative zum Weihnachtsmarktauftakt sucht, der wird möglicherweise an der Kulturkirche Bottrop fündig. Der Verein lädt am Donnerstag, 11. November und am Freitag, 12. November zum ersten Martinstreffen rund um die Heilig Kreuz-Kirche ein.

Jeweils von 17 bis 22 Uhr können sich die Gäste rund um die Kirche an der Scharnhölzstraße 37 vergnügen. Für Kinder wird Kakao angeboten, für die Erwachsenen Bratapfelpunsch oder Glühwein. Wer lieber Kaltgetränke mag, wird ebenfalls auf seine Kosten kommen. Zusätzlich ist Die Gulaschkanone vor Ort.

Am Donnerstag ist außerdem in der Zeit von 18 bis 22 Uhr Musiker Heiko Fänger zu Gast. Zu seinem Repertoire gehören auch Kinderlieder. Am Freitagabend wird ein DJ für Unterhaltung sorgen.

