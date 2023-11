Kulturkirche Bottrop: Erst Akustik-Duo, dann Rock-Orchester

Bottrop. Im November und Dezember stehen noch verschiedene Konzerte in der Kulturkirche Bottrop auf dem Programm. Hier sind zwei recht gegensätzliche.

„Herzensangelegenheiten im Unplugged-Stil“ bieten Melanie Mau und Martin Schnella am Samstag, 11. November, ab 19.30 Uhr in der Kulturkirche Heilig Kreuz an der Scharnhölzstraße 33. Man darf gespannt sein, wie es den beiden in Bottrop gefällt: Konzertreisen führten das Duo bereits quer durch Europa und die USA.

Die Geschichte von Melanie Mau und Martin Schnella begann mit dem Song „Miracles Out Of Nowhere“ von Kansas. Über eine eigene Bearbeitung dieses Songs entdeckten die beiden Musiker aus Niedersachsen ihre Leidenschaft für das gemeinsame Musikmachen.

Kulturkirche Bottrop: Duo spielt Coversongs und eigene Kompositionen

Seither spielt das Duo Musik im akustischen Gewand. Im Repertoire: Coversongs, die sie in ihrem eigenen Stil umarrangieren, aber mittlerweile auch zahlreiche Originals, also eigene Kompositionen. Ihre Musik ist im wahrsten Sinne eine „Herzensangelegenheit“.

Das Duo hat seit 2015 drei Cover-Alben veröffentlicht. Darüber hinaus enthält „The Oblivion Tales“ ausschließlich eigene Kompositionen.

Das Konzert am 11. November in der Kulturkirche wird vom Verein Konjungtur unterstützt. Eintritt: 15 Euro. Vorverkauf: Musikforum, Foto Lelgemann, Humboldt-Buchhandlung.

Vormerken können sich Musikfans zudem auch schon einmal den 2. Dezember: Dann ist der Auftritt des beliebten Rock-Orchesters Ruhrgebeat in der Kulturkirche geplant. Infos zum gesamten Programm von Heilig Kreuz gibt es online auf kulturkirche-heiligkreuz.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop