Kult in Bottrop: Factory feiert Altweiber und Rosenmontag

Bottrop. Zwei Kultpartys sind zurück: An Altweiber und Rosenmontag geht in der Factory wieder die Post ab. Hier gibt’s alle Infos zu den Veranstaltungen.

Zwei Kultpartys feiern in Bottrop ihr Comeback. Die Factory führt, wie das Unternehmen selbst schreibt, „die Tradition weiter“. An der Gladbecker Straße 78 werden sich die Räume des Buffet-Restaurants an Altweiber und an Rosenmontag wieder in ein närrisches Tollhaus verwandeln.

Die stressigen Corona-Jahre sind vorbei. Karneval darf endlich wieder ausgelassen und ohne Einschränkungen gefeiert werden. Los geht die große Sause in der Factory an Altweiber am 16. Februar ab 18 Uhr. Auf die Närrinnen und Narren warten DJs, kühle Getränken und Snacks. Zwei Bereiche stehen für Tanzende zur Verfügung. „Wir freuen uns auf alle Jecken und Karnevalsfans“, so die Factory auf ihrer Internetseite. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Tickets gibt es zurzeit vor Ort. Es soll auch eine Tageskasse geben. Einlass ist erst ab 18 Jahren. Der Preis für ein Ticket, das Online erworben wird, liegt bei 20 Euro plus 2,49 Euro (Gebühren und Steuern).

Traditionell wird nach dem Rosenmontagsumzug in der Innenstadt am 20. Februar in der Factory fröhlich und munter weitergefeiert. Ab 13 Uhr steigt die Party. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Oder wie die Factory ankündigt: „Alle Jecken und Karnevalfans aus Bottrop und Umgebung können sich auf eine dicke Sause gefasst machen.“ Einlass ist ab 13 Uhr und nur für Gäste ab 18 Jahren. Im Gegensatz zur Altweiber-Party wird es keinen Vorverkauf geben. Tickets (20 Euro) wird es an der Tageskasse geben.

Der Link für Online-Tickets zur Altweiber-Party: www.factory-buffet.de/news/karneval-2023

