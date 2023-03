Kryptisch bis bottropisch: Neues in Bottrops Pop-up-Galerie

Ralf Opiol ist der neue Künstler der Pop-up-Galerie an der Hansastraße 17 in der City. Am Samstag ist Eröffnung der Ausstellung „APPELL!RE“.

Bottrop. Ralf Opiol, Miterfinder des „Bottrop.Art.Award“, ist der Neue in der Pop-up-Galerie. Ab Samstag sind die Bilder zu sehen. Einen Gast gibt’s auch.

Nicht die Zuschauer sehen seine Bilder an, die Bilder gucken die Zuschauer an: Das ist Ralf Opiols Idee von Kunst, die für den Bottroper immer auch Denkanstöße geben soll, ansonsten aber wertfrei, einfach „da“ sein soll. Etwa 30 Arbeiten zeigt der Miterfinder des „Bottrop.Art.Award“ ab Samstagabend in der Pop-up-Galerie an der Hansastraße. Und: Einen Gast und Mitaussteller hat er ebenfalls in petto.

Manches werden Interessierte wiedererkennen. Zum Beispiel seine große Bergansicht „Metropiol Mountainzz“ in den opioltypischen Gelb- und Grüntönen. Es gehörte zu den fünf Arbeiten, die es zuletzt in die Jahresausstellung Bottroper Künstler ins Quadrat geschafft hatten. Überhaupt leben viele der Mixed-Media-Arbeiten vom Wiedererkennungseffekt. Nicht nur in Sachen Farbgebung, auch in Technik und Gestaltung lassen sich die Bilder als Opiols ausmachen. Fast immer vorherrschend: die Collagetechnik, Übermalungen und oft mysteriös anmutende Schriftzeichen, deren Geheimnis sich aber oft lüften lässt, denkt man sich den einen oder anderen Balken im Buchstabenfragment dazu.

Nicht alles ist käuflich, vieles schon – Ein Bild wird gespendet und später versteigert

Auch der Titel der Schau „APELL!ERE“ spielt mit Verfremdungen, die in diesem Fall allerdings rasch aufzulösen sind. Manches lebt nur von Schriftzügen in den individuellen Typen, wie zum Beispiel die Arbeit „I have analog friends“. Schön, mag man denken. Aber auch: Nicht mehr selbstverständlich. Nicht alle Bilder sind verkäuflich. Die Serie „1001 Mountainzz“ aus bereits gerahmten Kleinformaten schon.

Dafür geht „Fraktal“ in die Versteigerung, die zum Ende der Pop-up-Galerie mit allen anderen gespendeten Arbeiten zu Gunsten der Aktion „Wunschzauberer“ stattfindet. In dieser Collage mit Tetraeder steckt auch das Fotofragment vom Gesicht des Künstlers Jürgen LIT Fischer, der einst die gleichnamige Lichtinstallation für die Bottroper Landmarke schuf. Und schließlich: Der angekündigte Gastkünstler wird Nolin Wischermann sein, einer der Mitstreiter beim „Art.Award“.

Eröffnung: Samstag, 18. März, 18.07 Uhr. Zu sehen bis 8. April, Mi + Sa, 11 bis 16.07 Uhr. Hansastraße 17.

