Krisenstab rät weiter zu Maskenpflicht in Bottroper Schulen

Bottrop. Ab 1. September besteht zwar keine Maskenpflicht mehr im Unterricht. Doch Bottroper Schulen sollten daran festhalten, so die Empfehlung.

Der Bottroper Krisenstab empfiehlt den Schulen, an der Maskenpflicht im Unterricht festzuhalten, auch wenn es rechtlich ab heute keine Tragepflicht mehr an weiterführenden und berufsbildenden Schulen gibt. Das beschloss der Krisenstab in seiner Sitzung am Montag. Um sich selbst sowie Mitschüler und das Lehrpersonal vor einer Corona-Infektion zu schützen, sollten Mund und Nase im Unterricht bedeckt bleiben.

Ab Dienstag, 1. September, müssen Schülerinnen und Schüler der weiterführenden und berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen keine Masken mehr im Unterricht tragen. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung der Landesregierung fällt das verpflichtende Tragen im Klassenzimmer weg. Auf Schulhöfen und im Schulgebäude bleibt die Maskenpflicht aber für alle bestehen. Für Grund- und Förderschüler der Primarstufe galt sie auch vor der neuen Corona-Schutzverordnung in NRW nicht.